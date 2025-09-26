Paradox раскрыла подробности о религии и культуре в Europa Universalis V

Paradox Interactive опубликовала пятый дневник разработчиков Europa Universalis V, посвятив его системам религии, культуры и языка. Авторы утверждают, что именно эти механики сделают население в новой глобальной стратегии «живее, чем когда-либо».

В игре будет представлено около 300 религий и свыше 2000 культур. Религиозное разнообразие обещает стать самым масштабным в серии: от традиционных христианских и исламских течений до африканских верований и восточных учений. При этом в одной провинции могут сосуществовать несколько конфессий, что создаёт куда более динамичную и исторически правдоподобную картину.

Культура станет не менее важной: почти каждая держава будет многонациональной. Игрокам придётся управлять терпимостью, принимать или ассимилировать культуры, а также следить за балансом между гуманизмом и духовностью — двумя противоположными ценностями, которые влияют на общество.

Отдельное внимание уделено языкам: придворный, общепринятый, торговый и литургический языки формируют влияние державы и даже влияют на скорость исследований. Кроме того, в EU5 появится система «творений» — выдающиеся произведения искусства и архитектуры смогут укрепить культурное влияние страны или стать добычей военных кампаний.

Europa Universalis V выйдет 4 ноября 2025 года. На следующей неделе разработчики обещают рассказать о системе армий и войн.