Разработчики Europa Universalis 5 продемонстрировали 3D-карту: реалистичная графика и составные армии

В Europa Universalis 5 появится детализированная 3D-карта, которая сочетает в себе интерактивные объекты с реалистичным ландшафтом. Игроки смогут увидеть растущие города, ландшафты различных климатических зон и смену времён года.
Уникальной механикой станет новый подход к формированию армий. Вместо одиночных юнитов-генералов войска будут представлены группами солдат, чей облик отражает культуры, социальные слои и технологии, входящие в состав армии. В конце видео можно увидеть политический режим, использующий полупрозрачные заливки разных цветов для облегчения читаемости территорий стран.
Дата выхода Europa Universalis V сейчас не уточняется.
Ну что-ж, нехило))
Mount And Blade для бедных?
Да скорее наоборот. В игре в 10 раз больше механик.
Ну выглядит хуже чем последний Mount на мой взгляд. Не вижу боев открытых. Какая то стратегическая дрочильня без геймплея.
Вы с серией Europa Universalis хоть знакомы?)