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Europa Universalis 5 2025 г.
Стратегия, Глобальная стратегия
7.2 12 оценок

Разработчики Europa Universalis 5 продемонстрировали 3D-карту: реалистичная графика и составные армии

Solstice Solstice

В Europa Universalis 5 появится детализированная 3D-карта, которая сочетает в себе интерактивные объекты с реалистичным ландшафтом. Игроки смогут увидеть растущие города, ландшафты различных климатических зон и смену времён года.

Уникальной механикой станет новый подход к формированию армий. Вместо одиночных юнитов-генералов войска будут представлены группами солдат, чей облик отражает культуры, социальные слои и технологии, входящие в состав армии. В конце видео можно увидеть политический режим, использующий полупрозрачные заливки разных цветов для облегчения читаемости территорий стран.

Дата выхода Europa Universalis V сейчас не уточняется.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
TerryTrix

Ну что-ж, нехило))

Real Slim Shady

Mount And Blade для бедных?

newman55

Да скорее наоборот. В игре в 10 раз больше механик.

Real Slim Shady newman55

Ну выглядит хуже чем последний Mount на мой взгляд. Не вижу боев открытых. Какая то стратегическая дрочильня без геймплея.

Избранный Белиара Real Slim Shady

Вы с серией Europa Universalis хоть знакомы?)