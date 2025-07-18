Разработчики Europa Universalis 5 продемонстрировали 3D-карту: реалистичная графика и составные армии

В Europa Universalis 5 появится детализированная 3D-карта, которая сочетает в себе интерактивные объекты с реалистичным ландшафтом. Игроки смогут увидеть растущие города, ландшафты различных климатических зон и смену времён года.

Уникальной механикой станет новый подход к формированию армий. Вместо одиночных юнитов-генералов войска будут представлены группами солдат, чей облик отражает культуры, социальные слои и технологии, входящие в состав армии. В конце видео можно увидеть политический режим, использующий полупрозрачные заливки разных цветов для облегчения читаемости территорий стран.

Дата выхода Europa Universalis V сейчас не уточняется.