Разработчики Europa Universalis 5 рассказали о масштабе, внимании к деталям и отличиях от Crusader Kings 3

На выставке Gamescom разработчики из Paradox Interactive поделились новыми подробностями о своей грядущей глобальной стратегии Europa Universalis 5. Арт-директор Дэвид Хорлер и контент-дизайнер Маркус Хофманн рассказали, каким они видят продолжение культовой серии и как планируют развивать её идеи.

Отвечая на вопрос о том, каков был их подход после двенадцати лет поддержки Europa Universalis 4, разработчики отметили, что с самого начала намеревались сделать новую игру более грандиозной. По словам Дэвида Хорлера, это выражается в увеличении количества локаций по всему миру и в более глубокой проработке населения. Каждая группа населения, или попы, будет иметь свою культуру и социальный класс, которые влияют на общество и правительство через сословия. Действия игрока, в свою очередь, будут влиять на эти группы, создавая сложную систему взаимосвязей.

Разработчики подчеркнули, что игра не будет сосредоточена исключительно на Европе. Маркус Хофманн сообщил, что более шестидесяти стран по всему миру получат уникальный контент и flavor-события. Особое внимание уделяется различным религиям и регионам, чтобы игровой опыт за буддийскую страну в Азии кардинально отличался от игры за католическое королевство в Европе. Команда стремилась к созданию по-настоящему глобальной карты, где каждая часть света ощущается уникальной, будь то Япония или Северная Африка.

При создании детализированной карты мира команда начинает с изучения конкретного региона, его топографии, климата и административных границ соответствующей эпохи. Вся эта информация — климат, население, рельеф — объединяется для формирования уникальных игровых локаций.

Что касается глубины симуляции, Дэвид Хорлер заявил, что они заходят так далеко, как это интересно. Границы определяются в ходе многочисленных плейтестов. В качестве примера он привел то, что изначально в игре было меньше типов населения, но позже команда решила, что добавление отдельных групп для ремесленников и солдат делает симуляцию более увлекательной и работающей лучше.

Разработчики также объяснили разницу между EU5 и другой популярной стратегией Paradox, Crusader Kings 3. Если CK3 сфокусирована на персонажах и их личных взаимоотношениях, то в EU5 центральное место занимает государство. Игра концентрируется на том, как персонажи взаимодействуют с правительством, кабинетом министров и как они функционируют в роли генералов или дипломатов на государственном уровне.

Игроки получат значительную свободу в изменении истории, но это будет непросто. Хотя теоретически можно привести свою страну к неисторическому результату, например, к крестьянской республике, это будет долгий процесс, который, скорее всего, приведет к одной или двум революциям. Игра делает акцент на постепенной трансформации страны на протяжении почти пятисот лет, а не на мгновенных радикальных переменах.

Для новичков в серии предусмотрено несколько вспомогательных систем. На старте игра предложит рекомендуемые страны с акцентом на определенный стиль игры, например, на войну или торговлю. Будет и система подсказок, которая направляет действия игрока, и система миссий, ставящая более долгосрочные цели. Кроме того, многие игровые аспекты, такие как торговля или строительство, можно будет автоматизировать. Это позволит новым игрокам осваивать механики постепенно, поочередно беря под контроль разные сферы управления государством.

По словам разработчиков, все системы в игре взаимосвязаны, и разные стили игры сбалансированы. Все, что делает игрок, так или иначе влияет на другие части механик. Можно сосредоточиться не только на завоеваниях, но и, например, на создании крупнейшего торгового рынка, что является альтернативным способом раскраски карты. Основная привлекательность игры, по их мнению, заключается не в сухих цифрах, а в том, что все эти сложные механики поддерживают историю, которую игрок создает сам.