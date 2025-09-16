Разработчики Europa Universalis V показали, как будет работать экономика в новой части серии

Paradox продолжает делиться подробностями о своей глобальной стратегии Europa Universalis V. В свежем дневнике разработчиков команда подробно рассказала об экономике — одной из ключевых систем игры.

Каждый регион будет добывать определённые ресурсы в зависимости от климата, географии и исторического контекста. Так, на плодородных равнинах проще выращивать зерно, а в горах — добывать железо или медь. Некоторые товары будут уникальны для отдельных регионов — например, какао в Центральной Америке или гвоздика в Юго-Восточной Азии.

На объём добычи повлияют инфраструктура, уровень развития региона, грамотность населения, технологии и даже последствия войн или эпидемий.

В EU5 здания перестают быть простыми «улучшениями» — каждое из них играет стратегическую роль. Игроки смогут строить:

промышленные предприятия (гильдии, мастерские, фабрики),

инфраструктуру (ирригационные системы, больницы),

торговые центры (рынки, конторы),

военные сооружения (арсеналы, форты),

культурные и правительственные постройки.

Часть зданий будет уникальной для отдельных стран или регионов.

Впервые в серии появятся живые рынки, цены на которых будут зависеть от спроса и предложения. Стоимость ресурсов может меняться в разы: от падения до -90% до взлёта на +500%.

Игроки смогут расширять влияние своих рынков, фактически устраивая «торговые войны» с соперниками. Важным выбором станет баланс между меркантилизмом (большая защита рынка, но меньшая эффективность торговли) и свободной торговлей (выше прибыль, но меньше защита).

Торговля между регионами будет строиться на разнице цен и доступности ресурсов, но учтены и издержки: расстояние, пошлины и инфраструктура. Кроме того, в торговле участвуют не только государства, но и горожане, создавая конкуренцию и дополнительные вызовы.

Разработчики обещают сделать экономику Europa Universalis V максимально динамичной и глубокой. Игрокам придётся учитывать всё: от урожайности до работы рынков и потребностей населения.