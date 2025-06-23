Саундтрек ожидаемой стратегии Europa Universalis 5 доступен уже сейчас, однако дата выхода игры остается загадкой

Всего месяц назад Paradox Interactive официально анонсировала Europa Universalis 5, новую часть своей флагманской серии глобальных стратегий. И хотя разработчики пока не раскрыли ни даты релиза, ни точных подробностей о механиках, фанаты уже могут оценить полноценный саундтрек игры — и это крайне необычный шаг, учитывая раннюю стадию продвижения проекта.

Музыкальное сопровождение для Europa Universalis 5 написал Хокан Гленте (Håkan Glänte), композитор, уже сотрудничавший с Paradox в рамках Victoria 3. Саундтрек, опубликованный на YouTube, Spotify и Apple Music, включает 26 композиций общей продолжительностью почти два часа. В нем органично сочетаются элементы средневековой, ренессансной и барочной музыки, создавая масштабную атмосферу, соответствующую охвату почти 500 лет мировой истории. Одним из ярких моментов стал трек Gloria Patri — вокальное переложение знаменитой прелюдии из Сюиты №1 для виолончели соль мажор Иоганна Себастьяна Баха.

Поклонники Paradox ранее выражали обеспокоенность тем, что с компанией больше не сотрудничает Андреас Вальдетофт — автором культовых саундтреков для Crusader Kings, Stellaris и предыдущих частей EU. Однако новая работа Гленте уже успела получить положительные отзывы за точное попадание в дух серии и высокое качество аранжировки.

Ранний релиз саундтрека может быть намеком на то, что выход Europa Universalis 5 не за горами. Возможно, Paradox готовит крупную презентацию или планирует запустить игру уже до конца 2025 года.

Пока что платформы и точная дата релиза Europa Universalis 5 официально не названы. Игра точно доберется до ПК, а вот консольные версии пока остаются под вопросом.