Состоялся релиз дополнения Fate of the Phoenix для стратегии Europa Universalis V

Сегодня состоялся релиз нового сюжетного дополнения Fate of the Phoenix для стратегии Europa Universalis V. Аддон посвящён Восточной Римской империи: в нём игроки могут либо дать Византии угаснуть, либо предпринять всё возможное для её возрождения.
В состав дополнения вошли уникальные механики и исторические события, а также альтернативные пути развития:
- Добавлена система "Византийская бюрократия" - особый контент, созданный специально для крупных империй. Игрок может следовать древним традициям в надежде возродить империю или рискнуть отказаться от вековых притязаний, сосредоточившись на более достижимых целях.
- Появилась новая общественная ценность империи - выбор между "Латинством" и "Ромейством". Это определяет, будет ли государство искать общий язык с римско-католическим Западом или сохранять традиционную греческую культуру.
- Бедствие "Судьба феникса" позволяет попытаться обратить вспять угасание Византии, пока оно не зашло слишком далеко. Для этого нужно определять правильный путь, расширять владения и проводить реформы, чтобы не дать империи развалиться.
- Для православной церкви добавлен новый контент: взаимодействие со вселенскими патриархами, возрождение Пентархии для укрепления восточной церкви, возвращение православия в Рим и устранение церковного раскола.
- В дополнении также доступен путь "Эллинизм" - возрождение веры в древних языческих богов и получение их благосклонности через пророчества и знамения. Альтернативный путь "Латинская культура" позволяет вернуть империю к её римским корням и восстановить старинные обычаи.
- Графическая составляющая обновлена: добавили новые портреты, иллюстрации, а также модели городов и отрядов, вдохновлённые византийской историей.
- Кроме того, дополнение включает множество элементов для придания колорита — новые события, воинские отряды, действия персонажей, ленников и другие особенности.
Дополнение в том числе про православие, но там так и не починили иконы. Зато интерфейс обновили
Чувак на постере похож на "святого" из последнего допа к диабло4, это намек?)