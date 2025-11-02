ЧАТ ИГРЫ
Europa Universalis 5 04.11.2025
Стратегия, Глобальная стратегия
7.8 37 оценок

В Europa Universalis 5 на старте будет больше контента, чем в Europa Universalis 4 со всеми DLC

AceTheKing AceTheKing

Компания Paradox Interactive поделилась подробностями о масштабах контента, который будет доступен в Europa Universalis 5 уже на старте, и призналась, что «немного перестаралась» с объемом.

По их словам, в версии 1.0 новой игры контента окажется даже больше, чем в актуальной сборке Europa Universalis 4 с её множеством дополнений. Общие сравнения:

  • 7022 события (около 2000 общих, 5000 - динамических исторических ивентов) - 6351 в EU 4;
  • 22 ситуации - новинка;
  • 33 катастрофы - 41 в EU 4 (половина теперь отображается через новые системы, такие как гражданские войны);
  • 35 международных организаций - новинка;
  • 16 общественных ценностей - 9 в EU 3;
  • 63 решения Кабинета министров - новинка;
  • 289 правительственных реформ - 617 в EU 4;
  • 190 законов и 790 политик - 203 в EU 4;
  • 256 сословных привилегий - ~200-250 в EU 4;
  • 2534 достижения - новинка;
  • 434 здания - 36 стандартных, 10 уникальных;
  • 267 юнитов - сложно сравнивать, так как теперь их можно строить;
  • 20 типов творений, 11 типов творцов, около 250–300 творений на старте.

Среди новых механик упоминаются творения и творцы - система, где игроки смогут создавать особые культурные, политические или религиозные феномены, влияющие на развитие цивилизации. Серьезные изменения затронут и военную составляющую. Вместо фиксированных шаблонов войск теперь появится возможность создавать собственные типы юнитов.

Paradox подчеркивает, что цель Europa Universalis 5 - переосмыслить формулу серии с упором на глубину, вариативность и историческую достоверность. Релиз игры состоится уже 4 ноября.

Комментарии:  1
Simple Jack

Контурных карт насыпят мама не горюй, на все деньги
надо брать

2