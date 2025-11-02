В Europa Universalis 5 на старте будет больше контента, чем в Europa Universalis 4 со всеми DLC

Компания Paradox Interactive поделилась подробностями о масштабах контента, который будет доступен в Europa Universalis 5 уже на старте, и призналась, что «немного перестаралась» с объемом.

По их словам, в версии 1.0 новой игры контента окажется даже больше, чем в актуальной сборке Europa Universalis 4 с её множеством дополнений. Общие сравнения:

7022 события (около 2000 общих, 5000 - динамических исторических ивентов) - 6351 в EU 4;

22 ситуации - новинка;

33 катастрофы - 41 в EU 4 (половина теперь отображается через новые системы, такие как гражданские войны);

35 международных организаций - новинка;

16 общественных ценностей - 9 в EU 3;

63 решения Кабинета министров - новинка;

289 правительственных реформ - 617 в EU 4;

190 законов и 790 политик - 203 в EU 4;

256 сословных привилегий - ~200-250 в EU 4;

2534 достижения - новинка;

434 здания - 36 стандартных, 10 уникальных;

267 юнитов - сложно сравнивать, так как теперь их можно строить;

20 типов творений, 11 типов творцов, около 250–300 творений на старте.

Среди новых механик упоминаются творения и творцы - система, где игроки смогут создавать особые культурные, политические или религиозные феномены, влияющие на развитие цивилизации. Серьезные изменения затронут и военную составляющую. Вместо фиксированных шаблонов войск теперь появится возможность создавать собственные типы юнитов.

Paradox подчеркивает, что цель Europa Universalis 5 - переосмыслить формулу серии с упором на глубину, вариативность и историческую достоверность. Релиз игры состоится уже 4 ноября.