В Europa Universalis V представили систему экспедиций и колонизации

Paradox продолжает раскрывать ключевые механики Europa Universalis V. В свежем дневнике разработчиков внимание уделили эпохе Великих географических открытий и тому, как игра передаст экспедиции, заморскую экспансию и формирование первых колониальных империй.

Авторы отмечают, что в EU5 процесс исследований станет гораздо глубже и тесно связан с новыми системами населения и персонажей. Игроки будут назначать конкретных лидеров экспедиций, подготавливать их к путешествию ресурсами и решать, какие регионы стоит колонизировать. При этом сами экспедиции — это не мгновенное открытие карты, а рискованное предприятие с непредсказуемыми событиями: от благоприятных ветров до штормов и болезней.

Колонизация тоже обретает больше нюансов. Поселенцы отправляются из определённых регионов, и их миграция зависит от экономики, политики и общественных ценностей державы. Развитие колоний займёт годы и потребует значительных инвестиций, а за богатые на золото, меха или сахар земли игрокам придётся соперничать с другими странами. Возможны даже уникальные дипломатические ситуации, вроде альтернативных вариантов Тордесильясского договора, если за заморские территории будут бороться католические державы.

Игрокам дадут свободу выбора: напрямую управлять новыми территориями или создавать полуавтономные колониальные государства. Каждый подход имеет свои плюсы: прямой контроль обеспечивает ресурсы, но усложняет управление, а ленники приносят стабильный доход и рекрутов, но обладают большей самостоятельностью.

Paradox подчёркивает, что развитие колоний будет постепенным и органическим. Как и в реальной истории, ранние плацдармы станут центрами богатства и торговли, а отдалённые регионы смогут раскрыть свой потенциал лишь со временем.