В Steam стартовал публичный плейтест хоррор-шутера Evade The Light

Студия AzDimension объявила о начале открытого тестирования своего нового проекта под названием Evade The Light. Мрачный научно-фантастический шутер от первого лица уже доступен для ознакомления пользователям платформы Steam. Разработчики предлагают всем желающим опробовать прототип игры и оценить заложенные в него идеи.

Сюжет игры разворачивается в недалеком будущем на территории Азербайджана, где после катастрофы неизвестной природы образовалась аномальная зона. Игрокам предстоит взять на себя роль ученого, который отправляется в это опасное место. Главный герой стремится не только изучить паранормальные явления, нарушающие законы физики, но и найти ответы на загадки собственного прошлого. Авторы делают особый акцент на создании густой атмосферы, проработанном визуальном стиле и повествовании.

Текущая версия прототипа позволяет оценить ключевые механики игрового процесса. Участникам тестирования доступна боевая система, сражения с несколькими типами противников и исследование четырех локаций. Среди них представлена как основная зона, так и три уникальные арены для битв с боссами. Особенностью геймплея является модульная система улучшения вооружения, позволяющая настраивать урон, точность и отдачу под свой стиль игры.

Команда AzDimension подчеркивает, что проект находится на стадии альфа-версии. Основная цель запуска публичного теста заключается в сборе конструктивных отзывов от сообщества. Мнение игроков поможет авторам выявить технические ошибки, скорректировать баланс и определить приоритетные направления для дальнейшего развития игры. После завершения ознакомительной версии пользователям предлагается поделиться впечатлениями через специальную форму или на официальных каналах разработчиков. Дата полноценного выхода игры пока не объявлена, но планируется релиз в раннем доступе.