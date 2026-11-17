Комьюнити-разработчик космического симулятора выживания EVE Frontier под ником FC Jötunn рассказал о причинах отсутствия игры на площадке Steam. Во время недавней спонсорской трансляции на канале стримера Captain Collins представитель студии Fenris Creations, ранее известной как CCP Games, признал, что проект попросту не готов к встрече с массовой аудиторией.

По словам разработчика, команда не пытается приукрасить текущее положение дел и прекрасно осознает острый дефицит игровых активностей. За последние 2 года авторы сосредоточились на создании базовых технических слоев и переносе движка на Python 3, из-за чего наполнение вселенной отошло на задний план. В ходе беседы FC Jötunn даже назвал нынешнюю альфа-версию продуктом, который пока едва ли является полноценной игрой.

Все инструменты для PvP фактически отсутствуют, практически нет высокоуровневых NPC или неигровых персонажей как таковых, а во вселенной до сих пор не хватает локаций и интересных вещей для исследования и добычи. Выход в Steam - это огромный шаг к крупнейшей аудитории в индустрии, и к нему нельзя относиться легкомысленно.

- FC Jötunn, комьюнити-разработчик EVE Frontier

Несмотря на откровенное признание нехватки контента и жалобы самого Captain Collins на проблемы с прицеливанием на дистанции в 27 км, EVE Frontier уже продает доступ в альфу через наборы основателя стоимостью от 40 до 99 долларов. Как отметил FC Jötunn, проект уже привлек тысячи покупателей, однако бесплатный пробный период недавно пришлось временно отключить для технической полировки клиента. При этом на фоне общей недоделанности боевой системы разработчик признал, что PvP в игре прямо сейчас откровенно так себе.

При этом часть зрителей в чате предположила, что преградой для публикации в магазине Valve может выступать не только сырость сборки, но и техническая основа проекта. EVE Frontier работает на блокчейне Sui, тогда как правила Steam с 2021 года запрещают проекты с выпуском и обменом криптовалют или токенов. Ситуацию вокруг разработки также осложняют недавние сокращения в команде EVE Frontier, о которых студия Fenris Creations сообщила спустя 6 месяцев после выхода из состава Pearl Abyss и смены названия.

Сейчас игра находится в 7 цикле тестирования, а переход к 8 циклу с полным сбросом прогресса и добавлением модульного конструктора кораблей запланирован на декабрь.