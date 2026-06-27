Шестой цикл тестирования Sanctuary в EVE Frontier добавляет модульную кастомизацию кораблей и новые звёздные аномалии

Шестой цикл тестирования EVE Frontier, получивший название Sanctuary, стартовал 25 июня 2026 года. Разработчики из студии CCP Games позиционируют это обновление как фундаментальное для игры, закладывающее основу для всех будущих циклов. Вместе с обновлением был проведён полный сброс серверов, чтобы новые и возвращающиеся игроки могли начать с чистого листа на равных условиях.

Главная особенность обновления — глубокая система кастомизации судов. Теперь игроки могут создавать уникальные космические корабли из различных модульных компонентов. Вместо того чтобы летать на фиксированных корпусах, каждый корабль собирается из центрального ядра и присоединяемых к нему модулей, которые меняют не только характеристики, но и саму модель судна. Это делает каждый корабль по-настоящему уникальным.

Была полностью переработана система обучения, чтобы значительно упростить вход в сложный мир EVE Frontier для новых игроков.

Космос стал гораздо опаснее. Добавлены новые зоны с экстремальными природными аномалиями, исходящими от звёзд. Теперь звёзды представляют активную угрозу, способную перегреть и уничтожить корабли.

В игру введены механики настройки энергетических систем и скоростных показателей полёта, а также прямое управление кораблём и ручное прицеливание.

Разработчики провели масштабную переработку экономики и промышленности. Добавлена экономика, основанная на топливе, а также новый режущий лазер, объединяющий функции добычи, утилизации и боя.

В честь запуска обновления CCP Games предлагает пятидневный бесплатный пробный период. Любой желающий может зарегистрировать аккаунт и опробовать игру без необходимости её покупки.

Обновление Cycle 6: Sanctuary доступно на PC и macOS.