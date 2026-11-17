Комьюнити-разработчик космического симулятора выживания EVE Frontier с ником FC Jötunn объяснил, каким образом блокчейн должен защитить проект от судьбы закрытых онлайн-игр. Во время недавней трансляции на канале стримера Captain Collins представитель студии Fenris Creations, ранее носившей название CCP Games, связал архитектуру проекта с потребительским движением Stop Killing Games.

Инициатива Stop Killing Games возникла в 2024 году после отключения серверов гоночной игры The Crew от Ubisoft и собрала почти 1.3 млн подписей в Европе, однако европейские власти так и не решились обязать издателей сохранять работоспособность закрытых проектов законом. По словам FC Jötunn, наблюдать за тем, как компании отключают серверы ради экономии и перечеркивают многолетние усилия фанатских сообществ, по-настоящему сокрушительно для души. Разработчик отметил, что уже видит тысячи владельцев наборов основателя EVE Frontier, и перспектива однажды просто отправить их всех по домам кажется ему неприемлемой.

Размещение серверной части на блокчейне означает, что в будущем, при полном распределении игры, она всегда будет доступна, пока есть люди, желающие в нее играть. Сам процесс игры станет процессом хостинга, и до тех пор, пока кто-то поддерживает работу цепи, проект останется доступным для аудитории.

- FC Jötunn, комьюнити-разработчик EVE Frontier

Помимо защиты от закрытия, перевод серверной базы данных с решений Ethereum на сеть Sui позволяет игрокам самостоятельно создавать внутриигровые магазины, системы управления звездными вратами и даже запускать классический шутер DOOM внутри клиента без ожидания патчей от студии. Кроме того, блокчейн присваивает деталям кораблей уникальные серийные номера для борьбы с дюпом и отслеживания истории предметов из прошлых сражений. При этом FC Jötunn жестко раскритиковал спекулятивные NFT, назвав продажу картинок с обезьянами худшей из возможных реализаций технологии и сравнив ее с открытием огня ради нанесения татуировок на поясницу.

Впрочем, сам разработчик без лишних иллюзий оценил вероятность реализации этой задумки. FC Jötunn открыто назвал идею полной децентрализации весьма заоблачной и допустил, что в итоге она может оказаться напрасной тратой усилий, но подчеркнул гордость за саму попытку создать подобный прецедент. На данный момент EVE Frontier все еще полностью зависит от инфраструктуры студии и, по собственному признанию спикера, пока едва ли является полноценной игрой. Даже во время самого эфира серверы 7 цикла альфа-теста временно отключались для установки патча, а в самой Fenris Creations недавно прошли сокращения среди команды проекта спустя 6 месяцев после выхода студии из состава Pearl Abyss.

Сейчас тестирование проекта проходит в рамках 7 цикла с платным доступом от 40 до 99 долларов, а в декабре игру ждет переход к 8 циклу с полным сбросом прогресса и добавлением модульного конструктора кораблей.