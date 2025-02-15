Закрытый альфа-тест EVE Frontier уже стартовал и продлится до 24 февраля

MMO, EVE Online, с 20-летним скажем является одной из самых долгоиграющих игр жанра. Теперь CCP Games стремится расширить свою научно-фантастическую вселенную с помощью EVE Frontier, спин-оффа, анонсированного в сентябре 2024 года. В отличие от своей предшественницы, эта новая игра делает акцент на более мрачном опыте открытого мира, расширенном взаимодействии игроков и механике выживания.

В EVE Frontier игроки пробуждаются как «Остатки» в опустошенном космическом секторе, где они должны исследовать свое окружение, собирать ресурсы и бороться за выживание. Помимо соперников, во тьме скрывается враждебный ИИ, что добавляет опасности. CCP Games резюмирует опыт слоганом:

«Никакой безопасности. Никакой определенности. Просыпайтесь, исследуйте, терпите».

Тестовая фаза продлится стартует с 14 и до 24 февраля, а желающие могут зарегистрироваться бесплатно на официальном сайте игры.

Первые отзывы тестировщиков на Reddit неоднозначны. В то время как некоторые хвалят атмосферу и концепцию игры, другие высказывают опасения. Главным пунктом критики является отсутствие зон с высоким уровнем безопасности — безопасных зон из EVE Onlin, которые защищают игроков от атак. Поскольку весь прогресс в EVE Frontier теряется после смерти, многие опасаются, что игра может стать разочаровывающим опытом.

EVE Frontier с впечатляющими 120000 системами предлагает огромную вселенную – но этот масштаб может быть и недостатком. Критики беспокоятся, что игроки могут быть слишком разбросаны, что приведет к ограниченному взаимодействию и пустому миру. Однако CCP Games пообещала привлечь сообщество к разработке, вселяя надежды на то, что непопулярные механики будут скорректированы на основе отзывов игроков.