Авторы EVE Online обсудили развитие игры и планы на 2026 год

Представители студии CCP Games провели трансляцию, посвященную текущему состоянию и будущему космической MMO EVE Online. В ходе беседы разработчики подвели итоги выхода дополнения Catalyst, отметив оживление в сфере добычи ресурсов и высокую активность игроков вокруг новых механик разломов. По мнению создателей, экономика игры сейчас находится в здоровом состоянии, а спрос на производство остается высоким.

Команда подтвердила намерение придерживаться графика с выпуском двух масштабных дополнений в год. В промежутках между ними будут выходить Крупные обновления, ближайшее из которых запланировано на март. Эти патчи призваны оперативно корректировать баланс и мету, позволяя разработчикам реагировать на действия сообщества без длительного ожидания. В частности, студия довольна ростом популярности дредноутов и авианосцев после недавних изменений их стоимости и характеристик, хотя работа над балансом капитальных кораблей продолжится.

Значительная часть дискуссии была посвящена опыту новых игроков. Разработчики признают, что EVE Online остается сложной для освоения, и планируют уделить больше внимания удержанию новичков. Основной упор будет сделан на вовлечение пилотов в конфликты между фракциями. Студия хочет, чтобы даже начинающие игроки чувствовали значимость своего вклада в глобальную войну империй через систему военных кампаний. Это направление станет основой для новой многолетней сюжетной саги, которая сменит текущую историю.

Отдельный блок был посвящен шутеру EVE Vanguard. Проект по-прежнему находится на ранней стадии разработки, однако команда готовится перевести его в фазу альфа-тестирования грядущим летом. Планируется проведение игровых тестов на платформе Steam. Более детальную информацию о развитии EVE Online, связи шутера с основной вселенной и грядущих изменениях авторы пообещали раскрыть на фестивале Fanfest.