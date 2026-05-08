Авторы EVE Online отказались от названия CCP из-за ассоциаций с Компартией Китая

Руководитель студии, известной по EVE Online, Хильмар Вейгар Петерссон рассказал, почему компания решила отказаться от названия CCP после почти 30 лет существования. По его словам, проблема была не только в ребрендинге, но и в постоянных ассоциациях с Коммунистической партией Китая.

Петерссон признался, что аббревиатура CCP всё чаще вызывала странные реакции за пределами игровой индустрии. Особенно это ощущалось во время поездок в США, где сотрудники студии сталкивались с дополнительными вопросами и неловкими комментариями. Даже в медиа компанию нередко называли «другой CCP», чтобы избежать путаницы.

Глава студии отметил, что со временем ситуация только усугублялась, и бороться за аббревиатуру дальше он не видел смысла. При этом он отдельно подчеркнул, что сама Коммунистическая партия Китая не использует сокращение CCP внутри страны — это западное обозначение.

По словам Петерссона, отказ от старого названия позволяет студии избавиться от ненужных политических ассоциаций и сделать акцент на собственном происхождении и идентичности.