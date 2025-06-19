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EVE Online 06.05.2003
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Экономика, MMO, Условно-бесплатная, Космос, Научная фантастика
8.4 752 оценки

CCP Games, создатели EVE Online, могут сменить владельца

butcher69 butcher69

Разработчики культовой MMO EVE Online, исландская студия CCP Games, по сообщениям корейского финансового ресурса MTN, могут в ближайшее время сменить владельца. По данным источника, текущая материнская компания — южнокорейский издатель Pearl Abyss — рассматривает возможность продажи студии и изучает интерес со стороны других игровых гигантов. Потенциальные покупатели пока не называются.

Pearl Abyss, известная по Black Desert Online и готовящейся к релизу Crimson Desert, приобрела CCP в 2019 году за внушительную сумму — около 250 миллиардов вон, что по текущему курсу составляет порядка 181 миллионов долларов. Однако инвестиции, похоже, себя не оправдали. С момента сделки CCP испытала серьёзные финансовые трудности: мобильный спин-офф EVE Echoes, выпущенный совместно с NetEase, не оправдал надежд, а амбиции студии в области blockchain-игр пока не дали заметных результатов.

Несмотря на неоднократные попытки создать шутер во вселенной EVE, включая несколько отменённых проектов, CCP вновь взялась за эту идею — но с учётом трёх провалов игроки остаются скептичны. Тем не менее, сама EVE Online продолжает жить и развиваться, в основном благодаря своему страстному и лояльному сообществу. Недавняя грандиозная битва при Ланторне, где более 3800 игроков уничтожили 306 дредноутов в рамках «Войны уловок», — яркое подтверждение актуальности проекта даже спустя два десятилетия.

На фоне убытков и неудачных проектов Pearl Abyss, вероятно, решила сократить потери. Комментариев от CCP Games по поводу возможной продажи пока не последовало. Но одно ясно: EVE Online по-прежнему остаётся уникальным культурным явлением в мире MMO, и игроки надеются, что даже если студия сменит владельца, это не станет концом её космической саги.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

А у неё хоть есть приток новых игроков? Или только пенсионеры-бухгалтеры в ней доживают?

8
ДаДжи

когдато очень хотел опробовать эту игру но она оказалась платной

3
KabbalisticJerry

В неё можно играть бесплатно, но с рядом ограничений по прокачке и использованию кораблей. Но главной проблемой игры, на мой взгляд, это возможность потерять свой дорогущий корабль и клона с дорогущими имплантами и слить в унитаз месяцы игры. Ну либо вливать десятки тысяч рублей каждый месяц и играть без проблем.

4
JohnRPG

Когда-то меня туда затянул теска, по интерфейсу и геймплею игра мне сначала показалась Star Wolves, но потом я понял, что там жуть в плане интерфейса и того, что игра даёт и требует обязательно от игрока. Этой игрой буквально жить надо, в ином случае, можно смело сказать, что данная игра - не для всех.

3
Александр Дантес

Платность этой игры она условная... а вот вкатится игрокам которые просто хотят попробовать поиграть в этот симулятор человеческих пороков практически не возможно и 95% всех имеющихся активностей не доступны простым смертным из за повсеместного "пидобирства", вездесущих "кемпов", прожженных "гопарей" снующих везде и повсюду.

1
Alex40001

ну а че не оправдывается доильня то и фронтир расходится неочень и мобильная версия полное г гдебы найти дурака а точно продадут тенсен

2