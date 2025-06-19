CCP Games, создатели EVE Online, могут сменить владельца

Разработчики культовой MMO EVE Online, исландская студия CCP Games, по сообщениям корейского финансового ресурса MTN, могут в ближайшее время сменить владельца. По данным источника, текущая материнская компания — южнокорейский издатель Pearl Abyss — рассматривает возможность продажи студии и изучает интерес со стороны других игровых гигантов. Потенциальные покупатели пока не называются.

Pearl Abyss, известная по Black Desert Online и готовящейся к релизу Crimson Desert, приобрела CCP в 2019 году за внушительную сумму — около 250 миллиардов вон, что по текущему курсу составляет порядка 181 миллионов долларов. Однако инвестиции, похоже, себя не оправдали. С момента сделки CCP испытала серьёзные финансовые трудности: мобильный спин-офф EVE Echoes, выпущенный совместно с NetEase, не оправдал надежд, а амбиции студии в области blockchain-игр пока не дали заметных результатов.

Несмотря на неоднократные попытки создать шутер во вселенной EVE, включая несколько отменённых проектов, CCP вновь взялась за эту идею — но с учётом трёх провалов игроки остаются скептичны. Тем не менее, сама EVE Online продолжает жить и развиваться, в основном благодаря своему страстному и лояльному сообществу. Недавняя грандиозная битва при Ланторне, где более 3800 игроков уничтожили 306 дредноутов в рамках «Войны уловок», — яркое подтверждение актуальности проекта даже спустя два десятилетия.

На фоне убытков и неудачных проектов Pearl Abyss, вероятно, решила сократить потери. Комментариев от CCP Games по поводу возможной продажи пока не последовало. Но одно ясно: EVE Online по-прежнему остаётся уникальным культурным явлением в мире MMO, и игроки надеются, что даже если студия сменит владельца, это не станет концом её космической саги.