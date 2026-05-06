CCP Games стала Fenris Creations и подключила Google DeepMind - EVE Online выходит на новый уровень амбиций

Индустрия MMO редко переживает такие тихие, но масштабные перестройки, как та, что произошла с создателями CCP Games. Студия, известная в первую очередь благодаря EVE Online, официально сменила название на Fenris Creations после отделения от Pearl Abyss и одновременно объявила о партнерстве с Google DeepMind. На бумаге это выглядит как бюрократия, но по факту — серьезный разворот в сторону долгосрочных исследований и технологий ИИ.

Само по себе отделение от Pearl Abyss и переход к самостоятельному управлению можно назвать ожидаемым шагом: CCP давно балансировала между коммерческим давлением и своей философией «живого мира». Теперь студия получила больше автономии и, по сути, возможность снова строить стратегию вокруг EVE как уникальной виртуальной экосистемы, а не просто продукта с сезонными обновлениями.

Но главный акцент новости — сотрудничество с Google DeepMind. Речь идет не о маркетинговом партнерстве, а об исследовательской работе: изучение долгосрочного планирования, памяти и поведения ИИ в сложных симуляциях. И если честно, выбор EVE Online как тестовой площадки выглядит почти идеальным — это одна из самых «живых» и непредсказуемых игровых экономик в индустрии, где игроки уже давно ведут себя как полноценные социальные и политические агенты.

Любопытно, что DeepMind не просто наблюдает, а будет запускать автономные версии игры в контролируемой среде. Это уже ближе к лаборатории цифровых обществ, чем к классическому геймдеву. В каком-то смысле EVE постепенно превращается из игры в экспериментальную модель поведения сложных систем — и это звучит даже амбициознее, чем многие современные AAA-анонсы.

На фоне этого заявления о стабильных доходах и новых проектах во вселенной EVE выглядит скорее как подтверждение: студия не просто держится на плаву, а уверенно ставит на долгую дистанцию. И если раньше EVE воспринималась как нишевый, но культовый MMO-песочница, то теперь она все больше напоминает инфраструктуру для тестирования будущих цифровых миров.