Для Eve Online вышел патч, который внес крупные изменения в механику торговли Плексами

В мире EVE Online, грандиозной космической MMORPG, произошли значительные изменения, затронувшие саму основу виртуальной экономики – торговлю Plex, внутриигровым цифровым токеном, используемым для оплаты подписки.

CCP Games, разработчики игры, объявили о переходе к единому глобальному рынку Plex, положив конец прежней системе региональной торговли. Хотя это изменение не является радикальным переворотом, оно, несомненно, вызовет волну недовольства среди игроков, спекулировавших на колебаниях цены Plex, превратив его в аналог акций влиятельных корпораций.

Ранее Plex, который можно приобрести за внутриигровую валюту ISK или за реальные деньги, продавался по разным ценам в зависимости от региона. Безопасные зоны отличались от опасных, создавая лакуны для спекулятивной деятельности. Игроки, накопившие значительное состояние в ISK, могли выгодно покупать Plex в зонах с низкой ценой и продавать его в регионах с высокой, извлекая прибыль.

Однако, как заявили разработчики, CCP Games, выступающие в роли своеобразного центрального банка Нового Эдема, заметили, что Plex превратился из гибкого средства обмена в спекулятивный актив, искажающий рыночные процессы, ограничивающий доступ к подписке и искусственно создающий дефицит, который обогащает немногих за счёт многих.

"Как смотрители за экономикой Нового Эдема, CCP выступает как в роли хранителя, так и регулятора, своего рода центрального банка."

Переход к единому глобальному рынку призван решить эти проблемы. Устранение региональных различий в цене должно привести к снижению стоимости Plex, поскольку продавцы будут вынуждены конкурировать друг с другом в масштабах всей галактики. Особое внимание разработчики обращают на уникальный статус Plex: это единственный внутриигровой предмет, напрямую связанный с реальными валютами, так как его можно приобрести у CCP за реальные деньги. Цель изменений – стабилизировать цену этого виртуального "золота", обеспечив более предсказуемый и справедливый рынок.

Примечательно, что эти изменения в экономике EVE Online происходят на фоне развития Eve Frontier, спин-оффа с использованием блокчейн-технологий и криптовалюты Eve Token. Хотя CCP Games всё более неохотно упоминают об этом проекте в своей маркетинговой стратегии, информация о нём доступна в руководстве. Таким образом, преобразования в системе Plex могут быть интерпретированы не только как попытка улучшить баланс игровой экономики, но и как шаг, потенциально влияющий на стратегию развития всей экосистемы EVE.