ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EVE Online 06.05.2003
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Экономика, MMO, Космос, Научная фантастика
8.4 749 оценок

Дополнение Legion для EVE Online запланировано на 27 мая, а открытый тест EVE Vanguard начнётся 16 сентября

KoRnEr KoRnEr

Сегодня, во время ежегодного мероприятия EVE Fanfest в Рейкьявике, разработчик CCP представил EVE Online: Legion, следующее дополнение для научно-фантастической MMO-песочницы.

Это расширение предоставит новые возможности наборов, организации и возможности проявить себя через систему Freelance Jobs. Капсулеры могут взаимодействовать с корпорациями, управляемыми игроками, на своих собственных условиях и оставить свой след в Новом Эдеме. С первого дня они могут выбрать свой путь, взяв на себя созданные игроками задания — будь то транспортировка жизненно важных припасов, погружение в битву или руководство промышленными операциями. Каждое задание становится шагом к поиску цели в корпорации, созданию репутации и участию в печально известных войнах, управляемых игроками, которые определили EVE Online с момента ее дебюта 22 года назад.

CCP добавляет два больших новых корабля. Babaroga — это передовой мародер Triglavian Tech II, оснащенный энтропийными дезинтеграторами и модулем бастиона, который обеспечивает меняющий игру субкапитальный DPS.

Sarathiel, с другой стороны, — это свирепый и ловкий дредноут Angel Cartel, готовый обрушить на противника дальние разрушения класса capital с огромными бонусами к урону снарядов и падению. Это единственный дредноут в игре, способный использовать Capital Micro Jump Drive в режиме осады.

Кроме того, CCP показала, что альянсы теперь могут расширять свое влияние более тонкими способами, такими как укрепление систем, эксплуатация ресурсов и формирование будущих границ власти. Более того, новая палитра корпораций позволяет игрокам унифицировать свою визуальную идентичность и летать под общими цветами.

Legion разрабатывался вместе с Советом звездного управления, которым управляют игроки. Расширение также внесет существенные правки в баланс крейсеров и крупных кораблей, а также обновит опыт карты. Клоны Omega теперь получают еще больше очков навыков через Программу карьеры AIR, помогая пилотам развиваться быстрее, чем когда-либо.

С Legion мы открываем прямой путь к присоединению к битве в крупнейшей войне в игровой индустрии: рекордные космические конфликты, которые можно найти только в EVE Online. Работа фрилансером дает любому человеку, независимо от опыта, возможность летать, получать награды и формировать будущее Нового Эдема. - Бергур Финнбогасон, креативный директор EVE Online
Шаг вперед. Сейчас самое время взять на себя роль лидера и взять под контроль EVE. С работой фрилансера и свежей кровью, выходящей на поле боя, возможности расширить свое влияние и определить свое наследие никогда не были больше. Раскройте мощь двух новых грозных военных кораблей, чтобы прорваться на передовую и захватить контроль. - Снорри Арнасон, игровой директор EVE Online
По EVE Online делают шутер EVE Vanguard

Кроме того, во время выступления на EVE Fanfest компания CCP сообщила, что шутер от первого лица EVE Vanguard выйдет в раннем доступе Steam летом 2026 года. 16 сентября состоится публичное тестовое мероприятие Nemesis, которое станет последней возможностью опробовать игру перед ее официальным дебютом в следующем году.

4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий