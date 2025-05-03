Дополнение Legion для EVE Online запланировано на 27 мая, а открытый тест EVE Vanguard начнётся 16 сентября

Сегодня, во время ежегодного мероприятия EVE Fanfest в Рейкьявике, разработчик CCP представил EVE Online: Legion, следующее дополнение для научно-фантастической MMO-песочницы.

Это расширение предоставит новые возможности наборов, организации и возможности проявить себя через систему Freelance Jobs. Капсулеры могут взаимодействовать с корпорациями, управляемыми игроками, на своих собственных условиях и оставить свой след в Новом Эдеме. С первого дня они могут выбрать свой путь, взяв на себя созданные игроками задания — будь то транспортировка жизненно важных припасов, погружение в битву или руководство промышленными операциями. Каждое задание становится шагом к поиску цели в корпорации, созданию репутации и участию в печально известных войнах, управляемых игроками, которые определили EVE Online с момента ее дебюта 22 года назад.

CCP добавляет два больших новых корабля. Babaroga — это передовой мародер Triglavian Tech II, оснащенный энтропийными дезинтеграторами и модулем бастиона, который обеспечивает меняющий игру субкапитальный DPS.

Sarathiel, с другой стороны, — это свирепый и ловкий дредноут Angel Cartel, готовый обрушить на противника дальние разрушения класса capital с огромными бонусами к урону снарядов и падению. Это единственный дредноут в игре, способный использовать Capital Micro Jump Drive в режиме осады.

Кроме того, CCP показала, что альянсы теперь могут расширять свое влияние более тонкими способами, такими как укрепление систем, эксплуатация ресурсов и формирование будущих границ власти. Более того, новая палитра корпораций позволяет игрокам унифицировать свою визуальную идентичность и летать под общими цветами.

Legion разрабатывался вместе с Советом звездного управления, которым управляют игроки. Расширение также внесет существенные правки в баланс крейсеров и крупных кораблей, а также обновит опыт карты. Клоны Omega теперь получают еще больше очков навыков через Программу карьеры AIR, помогая пилотам развиваться быстрее, чем когда-либо.

С Legion мы открываем прямой путь к присоединению к битве в крупнейшей войне в игровой индустрии: рекордные космические конфликты, которые можно найти только в EVE Online. Работа фрилансером дает любому человеку, независимо от опыта, возможность летать, получать награды и формировать будущее Нового Эдема. - Бергур Финнбогасон, креативный директор EVE Online

Шаг вперед. Сейчас самое время взять на себя роль лидера и взять под контроль EVE. С работой фрилансера и свежей кровью, выходящей на поле боя, возможности расширить свое влияние и определить свое наследие никогда не были больше. Раскройте мощь двух новых грозных военных кораблей, чтобы прорваться на передовую и захватить контроль. - Снорри Арнасон, игровой директор EVE Online

Кроме того, во время выступления на EVE Fanfest компания CCP сообщила, что шутер от первого лица EVE Vanguard выйдет в раннем доступе Steam летом 2026 года. 16 сентября состоится публичное тестовое мероприятие Nemesis, которое станет последней возможностью опробовать игру перед ее официальным дебютом в следующем году.