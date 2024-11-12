Дополнение Revenant для EVE Online принесет новый контент, корабли, логова и больше настроек

Двадцатиоднолетняя научно-фантастическая космическая MMORPG EVE Online, разработанная CCP Games, с расширением Revenant, приносит новый контент и улучшенный игровой процесс. Расширение Revenant представляет новые мощные корабли, логова наемников и оружие для сражений с врагами, но The Deathless добавляет в игру новый уровень таинственности.

Бессмертный, по-видимому, ненадежный персонаж, которому трудно доверять, но он может быть как ценным союзником, так и угрозой, с которой игроки должны сотрудничать, сталкиваясь со Скитальцами. Скитальцы — это мощная фракция, с которой нужно справиться с помощью Бессмертного, который предоставит мощные корабли, оружие и боеприпасы в обмен на зашифрованные инфоморфы.

Бессмертный...можно ли ему доверять? Каковы его намерения? Ненадежный союзник все равно союзник, но время идет. Дрифтеры вернутся. - Бергур Финнбогасон, креативный директор EVE Online

Эти зашифрованные инфоморфы могут быть созданы с использованием новых наемнических логов, которые развернуты на орбите вокруг умеренных планет. Игроки могут формировать коалиции для защиты этих логов или совершать набеги на вражеские структуры, чтобы нарушить операции в Нульсеке, который готов стать свидетелем масштабных сражений.

Игрокам EVE Online будут предоставлены мощные корабли Deathless в дополнении Revenant, которые можно использовать для получения стратегического преимущества в борьбе за власть в Новом Эдеме. Это Tholos Destroyer и Cenotaph Battlecruiser, которые специализируются на ближнем бою. Эти корабли обладают способностью маскировки для выполнения SCARAB-брейкинговых капсул и ударного клонирующего оружия, которое может прорывать щиты, броню и корпуса изнутри, давая корпорациям и альянсам возможность с высокими ставками пересмотреть территориальный контроль.

Чтобы еще больше увеличить влияние корпораций, расширение Revenant приносит улучшенные корпоративные проекты для постановки более широких целей для членов. Плюс, новый тип проекта страхования судов позволяет им предлагать страховую компенсацию.

CCP Games также предоставляет скины через 40 новых шаблонов и новые нанопокрытия для игроков, чтобы экспериментировать со своими кораблями, позволяя кастомизацию и позволяя игрокам создавать красивые шаблоны и уникальные дизайны. С кастомизацией игроки EVE Online могут разрабатывать эксклюзивные скины для своих корпораций и альянсов, чтобы представлять свою идентичность как в кооперативном, так и в конкурентном контексте.