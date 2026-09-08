Игроки EVE Online получили легальный инструмент для безопасных полетов на автопилоте через смартфон

Выживание в мрачной вселенной EVE Online всегда строилось на постоянной бдительности, однако фанатские разработки выводят безопасность полетов на уровень, граничащий с легальным радаром. Независимый программист Nohus создал утилиту RIFT Intel Fusion Tool, которая была признана лучшим сторонним приложением года в рамках фанатской премии Fenris Creations Creator Awards. Программный комплекс объединяет разрозненные источники данных и превращает обычные системные логи клиента в полноценную систему раннего обнаружения угроз, лишая пиратов шанса на внезапную атаку.

Главной особенностью боевого функционала стал интеллектуальный модуль перехвата текстовых сообщений из игровых каналов в режиме реального времени. Программа мгновенно считывает файлы логов и с помощью специальных алгоритмов распознает опечатки, внутриигровой сленг и сокращения, которыми капсулиры предупреждают союзников об опасности. Как продемонстрировал разработчик Nohus в ходе трансляции стримера Loru, утилита без труда понимает сокращенные координаты вроде 36N, связывает их с звездной системой 36N-HZ, идентифицирует вражеский разведывательный корабль Astero и отмечает его на интерактивной карте Нового Эдема за считанные секунды.

Помимо сообщений из чата программа непрерывно опрашивает сетевую базу данных zKillboard, регистрируя любые факты уничтожения кораблей поблизости. При появлении свежей потери софт мгновенно выводит статистику агрессора, процент его боевой эффективности и состав флота. Стример Loru в разговоре с создателем отметил, что приложение позволяет фиксировать перемещения врагов на дистанции в 3 или 4 прыжка задолго до их приближения, избавляя пилотов от необходимости вручную фильтровать десятки перегруженных окон чатов.

Для игроков, управляющих сразу несколькими учетными записями, утилита предлагает наглядную карту дистанций. Комплекс отслеживает положение всех авторизованных твинков одновременно и выстраивает вокруг каждого из них адаптивные зоны контроля. Если к сектору с уязвимой буровой баржей приближается подозрительный флот, карта подсвечивает маршрут агрессора тревожным цветом, давая мультибоксеру запас времени на безопасный увод кораблей в док станции.

Наибольший резонанс среди ветеранов космического симулятора вызвала глубокая настройка боевых оповещений, работающая даже за пределами домашнего компьютера. Пользователь может установить персональные звуковые сигналы на сброс маскировки вражеских кораблей, наложение глушителей варп-двигателя или появление судов класса Covert Ops. Программа также поддерживает передачу мгновенных пуш-уведомлений на смартфон, что позволяет запускать караваны из 20 фрейтеров на автопилоте и отлучаться от экрана, получая экстренный сигнал на телефон в случае неожиданного нападения.

Разработчик интегрировал в инструмент и механику дополнения Equinox, добавив мониторинг орбитальных сооружений Skyhook. Утилита сканирует лавовые и ледяные планеты, вычисляя 25-минутные таймеры подготовки к рейду и маркируя объекты, доступные для грабежа. В связке с базой данных сообщества EVE-Scout программа автоматически отображает актуальную сетку червоточин, обеспечивая исследователей безопасными путями отхода через неизведанный космос.

Несмотря на серьезное тактическое преимущество, софт формально остается в рамках правил студии CCP Games, так как взаимодействует исключительно с открытым программным интерфейсом ESI и локальными текстовыми файлами на накопителе. В отличие от конкурирующих сервисов, требующих за доступ ежемесячную подписку в миллиарды ISK, проект RIFT Intel Fusion Tool распространяется абсолютно бесплатно для операционных систем Windows, Linux и macOS.