Космическая война без границ: в EVE Online за год уничтожили имущества на квадриллион ISK

Студия CCP Games подвела итоги 2025 года в EVE Online, опубликовав традиционный статистический отчёт по одной из самых беспощадных MMO в индустрии. И цифры вновь поражают воображение. За двенадцать месяцев пилоты Нового Эдема уничтожили корабли и структуры на сумму 1 142 260 784 813 930 внутриигровых ISK — больше одного квадриллиона.
Эта астрономическая сумма привлекла внимание редакции PC Gamer, которая попыталась перевести виртуальные потери в реальные деньги. Курс ISK в EVE Online косвенно связан с валютой PLEX, приобретаемой за реальные средства. Исходя из текущих цен — около 650 долларов за 20 000 PLEX — примерная стоимость уничтоженного имущества оценивается примерно в 6 миллионов долларов, или около 480 миллионов рублей.
Но разрушения — лишь часть масштабов активности игроков. За год было добыто более 2,2 триллиона кубометров руды, из которой переработали материалы на 380 триллионов ISK. Сообщество также создало 9 130 пользовательских миссий. Самым популярным новым кораблём стал Pioneer: его произвели 71 873 раза, а уничтожили 4 513.
Статистика 2025 года вновь подтверждает уникальность EVE Online — это не просто игра, а живой экономический и военный симулятор, где действия игроков формируют историю целой вселенной.
Когда больше хвалится нечем в том числе вспоминают виртуальные финансы. И, слава богу, что они так и остаются местными фантиками. Привлекающими лишь предприимчивых и верящих в то, что есть поле чудес.
Печально лишь то, что подобные вещи лишь один из факторов, которые в итоге приводят к кризису. Ибо для его избежания. Денежная масса должна воспроизводить средства, чьим платёжным инструментом она является. А все больше она воспроизводит сама себя, а не эти средства.
Вообще говоря это 1142260*310=354 млн рублей так как во время некоторых акции ССР продают предметы перепродажа которых на игровом рынке приводит к показателю 1 млрд = 300 - 320 рублей.
Но тем не менее, 354 млн. руб так же внушительная сумма.
p.s. И если опираться на ценник плекса, то даже с учетом скидок получается 1 млрд = 470 руб ( 44200 руб за 20000 плексов или за 20000*4.7= 94 млрд isk ) что дает показатель уничтоженного имущества за 2025 г. в 536 млн. руб. на момент выпуска отчета.