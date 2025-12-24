Космическая война без границ: в EVE Online за год уничтожили имущества на квадриллион ISK

Студия CCP Games подвела итоги 2025 года в EVE Online, опубликовав традиционный статистический отчёт по одной из самых беспощадных MMO в индустрии. И цифры вновь поражают воображение. За двенадцать месяцев пилоты Нового Эдема уничтожили корабли и структуры на сумму 1 142 260 784 813 930 внутриигровых ISK — больше одного квадриллиона.

Эта астрономическая сумма привлекла внимание редакции PC Gamer, которая попыталась перевести виртуальные потери в реальные деньги. Курс ISK в EVE Online косвенно связан с валютой PLEX, приобретаемой за реальные средства. Исходя из текущих цен — около 650 долларов за 20 000 PLEX — примерная стоимость уничтоженного имущества оценивается примерно в 6 миллионов долларов, или около 480 миллионов рублей.

Но разрушения — лишь часть масштабов активности игроков. За год было добыто более 2,2 триллиона кубометров руды, из которой переработали материалы на 380 триллионов ISK. Сообщество также создало 9 130 пользовательских миссий. Самым популярным новым кораблём стал Pioneer: его произвели 71 873 раза, а уничтожили 4 513.

Статистика 2025 года вновь подтверждает уникальность EVE Online — это не просто игра, а живой экономический и военный симулятор, где действия игроков формируют историю целой вселенной.