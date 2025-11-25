ПК-гейминг живее всех живых: глава CCP Games считает ПК главным центром инноваций в игровой индустрии

Генеральный директор CCP Games Хильмар Вейгар Петурссон на фанфесте EVE Online развеял очередные разговоры о «смерти ПК-гейминга». По его словам, именно компьютеры остаются главным источником инноваций в игровой индустрии, тогда как мобильный сегмент последних лет перешёл к шлифовке проверенных формул, а не к прорывам.
Петурссон объяснил, что открытость ПК как платформы даёт разработчикам редкую свободу. Минимальные барьеры входа — от символических $100 за публикацию в Steam до полной свободы на itch.io — позволяют появляться проектам, которые невозможно было бы выпустить в более закрытых экосистемах. Из-за этого, подчеркивает он, успех на ПК нередко приходит «из самых неожиданных мест».
При этом глава CCP не скрывает: главная проблема компьютерного рынка — низкая видимость проектов на фоне огромного числа релизов. Тем не менее именно такая среда порождает эксперименты, которые двигают индустрию вперёд.
Особое внимание Петурссон уделил моддингу, назвав его уникальным преимуществом ПК-платформы. Даже несмотря на то, что современные консоли стали «по сути ПК», только компьютерная экосистема сохраняет настоящую культуру пользовательских модификаций. На этот аспект CCP активно делает ставку в разработке EVE Frontier.
Завершая разговор, Петурссон подчеркнул привлекательную преемственность ПК. По его словам, студия не раз запускала старинные версии EVE Online — и даже коды 90-х годов продолжают корректно работать. Всё это, считает глава CCP Games, лишь подтверждает очевидное: «ПК остаётся сильным, несмотря ни на что».
А были такие разговоры? Или сам придумал, сам развеял.
Были. Где-то о таком читал.
у сони ни же постоянно такие разговоры.
у сони ни же постоянно такие разговоры, вот ты и читал.
О, надо же, там даже адекватные люди есть!? )
Ну естественно. Какие могут быть инновации на консолях, которые до сих пор даже не могут отказаться от крайне ограниченных геймпадов?
и в чем это они крайне ограничены?
Сравни количество кнопок на клавиатуре и геймпаде, особенности ввода мышкой и стиком, затем подумай, в чём может быть проблема.
Я на ПК играю 90% игр на геймпаде, на клаве только 2-3 шутера в год, и еще пожалуй изометрические РПГ, всё остальное лично мне намного удобнее на геймпаде. Так что ты не прав, это дело очень личное, кто как привык. Например в соулсы или метроидвании я даже не представляю, как можно на клаве играть.
А еще срочно необходимо развеять сомнения в том, что земля круглая и солнышко поднимается на востоке, а садится на западе.
ну тут вся проблема в японцах если честно только те упёртые из за этого и происходит им всё время объяснять что "земля круглая и солнышко поднимается на востоке, а садится на западе" - и пк это лешняя деньга прилетает, а те как бараны упёрлись и всё.
Спор ни о чем, консоли никуда не уйдут, пока есть спрос, а он есть. Понятно, что на ПК больше возможностей и кастомизации, но некоторым нужна просто коробка к телеку, на которой можно поиграть. Сейчас у меня ПК и ПС5, жду выхода стим-херовины, есть идея поменять плойку на нее, будет общая стим-библиотека.
естественно пк это стабильный доход.
Кому как не разработчику онлайн кала знать о жизнеспособности пк индустрий
Мобильные игры потеряют рынок в будущем на 50%. // Дмитрий В