ПК-гейминг живее всех живых: глава CCP Games считает ПК главным центром инноваций в игровой индустрии

Генеральный директор CCP Games Хильмар Вейгар Петурссон на фанфесте EVE Online развеял очередные разговоры о «смерти ПК-гейминга». По его словам, именно компьютеры остаются главным источником инноваций в игровой индустрии, тогда как мобильный сегмент последних лет перешёл к шлифовке проверенных формул, а не к прорывам.

Петурссон объяснил, что открытость ПК как платформы даёт разработчикам редкую свободу. Минимальные барьеры входа — от символических $100 за публикацию в Steam до полной свободы на itch.io — позволяют появляться проектам, которые невозможно было бы выпустить в более закрытых экосистемах. Из-за этого, подчеркивает он, успех на ПК нередко приходит «из самых неожиданных мест».

При этом глава CCP не скрывает: главная проблема компьютерного рынка — низкая видимость проектов на фоне огромного числа релизов. Тем не менее именно такая среда порождает эксперименты, которые двигают индустрию вперёд.

Особое внимание Петурссон уделил моддингу, назвав его уникальным преимуществом ПК-платформы. Даже несмотря на то, что современные консоли стали «по сути ПК», только компьютерная экосистема сохраняет настоящую культуру пользовательских модификаций. На этот аспект CCP активно делает ставку в разработке EVE Frontier.

Завершая разговор, Петурссон подчеркнул привлекательную преемственность ПК. По его словам, студия не раз запускала старинные версии EVE Online — и даже коды 90-х годов продолжают корректно работать. Всё это, считает глава CCP Games, лишь подтверждает очевидное: «ПК остаётся сильным, несмотря ни на что».