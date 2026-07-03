После 23 лет разработки движок EVE Online стал открытым - Carbon теперь доступен всем на GitHub

Fenris Creations (ранее CCP Games) объявила об открытии исходного кода игрового движка Carbon, который уже более двух десятилетий лежит в основе EVE Online. Проект опубликован на GitHub преимущественно под лицензией MIT, благодаря чему разработчики смогут свободно изучать технологию, модифицировать её и использовать, в том числе в коммерческих проектах.

По словам авторов, главная цель инициативы — сделать разработку более прозрачной, привлечь сообщество к развитию движка и обеспечить его долгосрочную поддержку. При этом некоторые ключевые системы, включая сложную экономическую модель EVE Online, останутся закрытыми и не войдут в открытую версию Carbon.

При подготовке проекта Fenris Creations консультировалась с командой Godot. Студия постепенно переводит движок на плагинную архитектуру, чтобы сторонним разработчикам было проще создавать собствение расширения и предлагать улучшения.

Несмотря на возможные опасения по поводу безопасности, разработчики уверены, что публикация исходного кода принесёт больше пользы, чем рисков. По их словам, Carbon уже прошёл «боевое крещение» за 23 года эксплуатации, а участие сообщества позволит быстрее находить и устранять потенциальные уязвимости.

В долгосрочной перспективе Fenris Creations рассчитывает сформировать вокруг Carbon активное сообщество разработчиков, которое будет развивать движок, создавать новые инструменты и приложения, а также расширять экосистему вселенной EVE по аналогии с тем, как когда-то развивались открытые API проекта.