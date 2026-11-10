В EVE Online упростят доступ к масштабным космическим войнам - обновление Fractured Skies изменит и судьбу Vanguard

CCP Games готовит для EVE Online крупное обновление Fractured Skies, которое должно сделать одну из главных особенностей MMO — масштабные фракционные сражения — доступнее для широкой аудитории. Разработчики хотят, чтобы для участия в больших войнах больше не требовались тысячи часов подготовки. Одновременно студия продолжит сближать космическую MMO со своим шутером EVE: Vanguard.

Главным нововведением станет система Conquest. В рамках циклов продолжительностью около десяти недель игровые фракции будут набирать очки и бороться за преимущество перед решающим сражением. Первое такое событие запланировано на февраль 2027 года. По словам гейм-директора Грега Хеннесси, теперь игроки смогут присоединиться к крупной битве с теми кораблями и ресурсами, которые у них уже есть, вместо того чтобы годами готовиться к полноценному участию в эндгейме.

При этом последствия противостояний не ограничатся результатами отдельных сражений. Победы фракций будут отражаться в истории игрового мира, а итоги кампаний смогут влиять на экономику EVE Online, включая стоимость кораблей и ресурсов. Дополнительную непредсказуемость внесёт возможность вмешательства сторонних группировок.

Помимо Conquest, Fractured Skies добавит новые корабли, обновит интерфейс HUD и принесёт ряд улучшений для начинающих игроков. Таким образом, CCP Games пытается решить одну из давних проблем EVE Online: впечатляющие по масштабу войны остаются важной частью игры, но путь к ним для новичков может оказаться слишком долгим.

Изменения затронут и EVE: Vanguard. С выходом обновления шутер перейдёт в стадию платной альфа-версии с круглосуточным доступом. Для участия потребуется приобрести соответствующий доступ через клиент EVE Online. Ранний доступ в Steam теперь планируется на конец 2027 года, хотя прежде разработчики ориентировались на третий квартал.

Команда также пересмотрела игровой процесс после июльских тестов. Руководитель проекта Скотт Дэвис признал, что некоторые механики улучшения оружия и лечения оказались настолько неудобными, что игроки быстро теряли интерес. В новой версии обещают улучшенный искусственный интеллект противников, более понятное обучение и три режима: кооперативный PvE, PvEvP и сражения трёх команд по три человека. Последний вариант развернётся в процедурно генерируемом лабиринте, выбраться из которого сможет только одна команда.

В дальнейшем связь двух проектов станет ещё теснее. Выполнение контрактов в Vanguard будет открывать дополнительные активности в EVE Online, связанные с добычей ресурсов и космическими сражениями. А во втором квартале 2027 года участники шутера смогут присоединиться к одной из четырёх главных империй, влияя своими достижениями на фракционные войны в MMO.

Похоже, CCP Games постепенно превращает Vanguard из отдельного экспериментального проекта в ещё одну часть большой экосистемы EVE.