Южнокорейская компания Pearl Abyss продает разработчиков EVE Online за 120 млн долларов

Южнокорейский издатель Pearl Abyss официально объявил о продаже исландской студии CCP Games, известной по созданию космической многопользовательской игры EVE Online. Согласно опубликованным финансовым документам от 30 апреля 2026 года, сделка оценивается примерно в 120 млн долларов или 177,13 млрд южнокорейских вон. Продавцом выступает дочернее подразделение Pearl Abyss Iceland ehf., которое реализует все принадлежащие ему акции разработчика в количестве 10,97 млн штук.

Ожидается, что процесс передачи активов завершится 6 мая 2026 года. Общая сумма сделки состоит из гарантированной выплаты наличными в размере 100 млн долларов, а также прав на приобретение токенов на сумму 20 млн долларов. Представители материнской компании отметили, что главной целью данного решения является улучшение финансовой структуры и повышение эффективности управления.

Балансовая стоимость активов продаваемого подразделения составляет 331,92 млрд вон, что соответствует 28,9 % от общих консолидированных активов материнской компании. Окончательные сроки поступления средств могут измениться в зависимости от графика расчетов, и при любых отклонениях издатель выпустит корректирующие документы.