EVE Vanguard открывает продажу наборов основателя в преддверии запуска постоянной альфа-версии в ноябре

Помните, как в EVE Online народ мечтал о возможности «ходить по станциям»? Теперь же речь идет о том, чтобы «сражаться на станциях»: EVE Vanguard готовится к выходу в режим постоянной альфа-версии, который стартует 10 ноября.

«10 ноября наземные сражения в Новом Эдеме разгорятся с новой силой — и на этот раз они останутся с нами навсегда, — заявляют разработчики. — EVE Vanguard переходит в формат круглосуточной (24/7) альфа-версии. Одновременно с этим выходит дополнение Fractured Skies для EVE Online, что создает постоянную связь между двумя играми — связь, которая будет расти в масштабах, сложности и значимости последствий. И это только начало. То, как проект будет развиваться дальше, зависит от основателей EVE Vanguard».

Выход EVE Vanguard в ранний доступ в Steam запланирован на третий квартал 2027 года, так что проект пробудет в стадии альфа-тестирования еще довольно долго. Студия уже открыла продажу наборов основателя — цены на них начинаются от 15 долларов.

В новой альфа-версии игроков ждут обновленное обучение, три новые карты, новый костюм «Авангарда» (Vanguard), улучшенная боевая система, а также упомянутая выше интеграция с EVE Online, реализованная через дополнение Fractured Skies.