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EVE Vanguard 3-й квартал 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.7 3 оценки

EVE Vanguard запустила альфа-тест с новыми картами и снаряжением

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Fenris Creations запустила круглосуточный альфа-тест EVE Vanguard — научно-фантастического extraction-шутера от первого лица. Игра демонстрирует рейды на места крушений, штурм передовых баз, эвакуацию добычи и бои с дронами Nemesis.

Игрокам доступны новые карты, броня и оружие. Каждый выход на планету Нового Эдема становится гонкой со временем: нужно захватить экзотические технологии и успеть выбраться до появления охотящихся дронов.

Успешные эвакуации влияют на ход общей войны. Альфа-версия уже доступна на ПК в Steam.

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