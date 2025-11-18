Everdream Village готовится к выходу: уютное фермерское приключение появится в раннем доступе уже 12 декабря

Everdream Village, новая игра от студии Mooneaters и издателей Untold Tales и VARSAV Game Studios, выйдет в ранний доступ Steam 12 декабря. Полная версия позже доберётся до всех актуальных платформ, включая PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Уже на старте игрокам будет доступен весь основной контент: фермерство, терраформирование, система настроений жителей, знакомство с животными и их генетикой.

Everdream Village развивается как идейный наследник Everdream Valley, перенимая лучшие механики и значительно расширяя их. Игрокам предлагают построить собственную живую деревню, где каждый шаг влияет на атмосферу поселения. Жители реагируют на ваши решения, помогают по хозяйству или, наоборот, требуют внимания. Можно заводить дружбу, укреплять связи и даже находить романтические отношения — всё это напрямую влияет на жизнь деревни.

Важная часть игры — исследование мира. Игроков ждут магические острова с уникальными экосистемами, ресурсами и секретами. Исследование приносит новые виды животных, редкие растения и возможности для развития фермы. Животные играют ключевую роль: их можно разводить, скрещивать и получать сотни уникальных комбинаций благодаря наследуемым чертам.

Развитая система терраформирования позволяет менять ландшафт по своему вкусу — от создания холмов и рек до рытья тоннелей в поисках сокровищ. Помимо фермерства, Everdream Village предлагает множество активностей: рыбалку, готовку, сбор существ, выполнение заданий и путешествия в роли магических животных.

Разработчики обещают, что полный релиз расширит игру новым контентом, островами, сюжетными линиями и ещё более глубокими системами взаимодействия. Everdream Village стремится стать уютной, живой и постоянно развивающейся песочницей, в которую хочется возвращаться каждый день.