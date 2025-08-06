Уют, магия и превращения: в Steam вышло демо Everdream Village - нового симулятора фермы

Симпатичная и многообещающая игра Everdream Village уже получила демоверсию в Steam. И, в отличие от множества клонов Stardew Valley, этот проект стремится предложить не просто фермерский быт, а целую волшебную деревню, полную жизни, забот и сюрпризов.

Игроку предстоит не только выращивать урожай, ухаживать за животными и украшать окрестности, но и наладить общение с жителями. Каждый из них — полноценный персонаж, требующий внимания. А чтобы деревня росла и процветала, нужно исследовать новые биомы, находить редкие ресурсы и даже терраформировать местность под свой вкус.

Фишка проекта — магическая механика превращения в животных. Можно буквально взглянуть на мир глазами кошки или других существ. Добавьте к этому пикники, кулинарию, рыбалку, романтику и, внезапно, динозавров, и становится ясно: скучать здесь не дадут.

Дата релиза пока не объявлена, но демо уже доступно. Любителям уютных игр стоит попробовать — вдруг это та самая деревня мечты.