Авторы Everlast: Undying Tale начали сбор средств на Kickstarter и выпустили 75-минутную демоверсию игры

Студия InSpades официально запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter для своей дебютной экшен-RPG под названием Everlast: Undying Tale, параллельно опубликовав в сервисе Steam бесплатную демоверсию. Опробовать тестовое ответвление игры может любой желающий до конца августа 2026 года, отправив запрос на участие в тестировании непосредственно со страницы проекта. Ограничение по времени на прохождение демоверсии составляет 75 минут, при этом таймер автоматически останавливается во время диалогов с персонажами и сценарных катсцен, позволяя изучать сюжет в спокойном темпе.

Изначально проект задумывался авторами как масштабная многопользовательская MMO, однако в процессе разработки концепция подверглась кардинальным изменениям. Выслушав отзывы сообщества, независимая команда решила полностью отказаться от массовых онлайн-элементов и переключилась на создание кооперативного PvE-приключения с возможностью полноценного одиночного прохождения. Как отметил ведущий дизайнер проекта Алекс, запуск кампании на Kickstarter и выпуск бесплатной демоверсии стали важным шагом для студии, а собранные средства позволят расширить масштабы игры и добавить больше контента перед выходом в ранний доступ, запланированным на 4 квартал 2026 года.

В Everlast: Undying Tale игрокам предстоит взять на себя роль проклятого Смертью бессмертного героя, которому необходимо балансировать между силами своего проклятия и сохранением человечности. Для выживания и восстановления разрушенных земель Саут-Умбардома персонажи могут использовать 17 различных навыков, прокачка которых происходит непосредственно во время применения соответствующего ремесла или оружия. Игровой процесс сочетает сражения с ордами нежити, исследование опасных подземелий, рыболовство, кузнечное дело, фермерство, а также сбор ресурсов в открытом мире без жесткой привязки к конкретным классам.

Совместный режим поддерживает свободный перенос созданных персонажей со всей полученной экипировкой и прогрессом между различными серверами. Помимо этого, в открытом мире предусмотрено 9 специальных зон под названием Desolate Zones, для развития которых игрокам требуется объединять усилия и вносить ценные материалы. Прогресс, достигнутый участниками текущего тестирования демоверсии, не будет перенесен в финальную версию игры или в ранний доступ.

Несмотря на стилизованную графику, игра предъявляет ощутимые системные требования, запрашивая минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. На текущий момент в Everlast: Undying Tale полностью отсутствует поддержка русского языка, а единственной официально подтвержденной языковой версией остается английская. Релиз игры в раннем доступе запланирован на конец 2026 года исключительно для ПК.