Everlast: Undying Tale - демоверсия фэнтезийной RPG уже доступна в Steam

В Steam вышла демоверсия Everlast: Undying Tale — приключенческой Action RPG с элементами MMO от независимой студии InSpades. Игра переносит пользователей в магический мир Саркис, где восстали мертвецы, а главному герою предстоит раскрыть тайны собственного проклятия и найти способ преодолеть границу между жизнью и смертью. Выход в раннем доступе запланирован на 28 октября 2026 года.

Опубликованный геймплейный ролик демонстрирует основные занятия в игре: исследование открытого мира, сражения с опасными существами, сбор ресурсов и создание предметов. Развивать персонажа можно через использование различных навыков — среди них рыбалка, обработка дерева и оккультизм. Найденные материалы и освоенные умения помогут улучшать снаряжение, выполнять задания и продвигаться по сюжету.

Несмотря на угрозу со стороны восставших мертвецов, приключение не сводится к бесконечным битвам. Игроки смогут знакомиться с необычными обитателями Саркиса, помогать местным жителям, искать редкие магические предметы и участвовать в общих событиях. Проект рассчитан как на одиночное прохождение, так и на игру с друзьями или на публичных серверах, поддерживающих до 100 участников.

Демоверсия уже доступна в Steam и позволяет познакомиться с миром и ключевыми механиками до старта раннего доступа. Разработчики делают ставку на сочетание классической MMO-прогрессии, исследования мира и динамичных сражений, предлагая игрокам самостоятельно выбирать, каким навыкам уделять больше внимания и как проходить приключение.