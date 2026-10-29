В Steam состоялся релиз MMO-lite экшена Everlast Undying Tale в духе RuneScape и New World

Студия InSpades выпустила 28 октября в ранний доступ цифровой площадки Steam ролевой экшен Everlast: Undying Tale. Проект изначально создавался как полноценная многопользовательская онлайновая игра и пытался привлечь финансирование на платформе Kickstarter. После провала сбора средств авторы не забросили разработку, а переработали сетевую основу, превратив проект в гибрид одиночного приключения и MMO-lite с поддержкой пользовательских серверов до 100 человек.

Игровой процесс во многом опирается на идеи RuneScape и New World, предлагая развитие 16 навыков персонажа непосредственно через их применение на практике. Приключение включает добычу полезных ископаемых, заготовку древесины, рыбалку, ремесло через специальные мини-игры, исследование открытого мира и динамические серверные события по восстановлению разрушенных поселений. Помимо совместных активностей в игру добавили возможность обустраивать личные поместья с огородами и производственными станками.

Финансовая поддержка открывает больше возможностей для добавления интересных элементов и помогает полностью реализовать задуманный масштаб. Отзывы сообщества за прошедший год уже помогли сформировать проект и продолжат направлять развитие на пути к полноценному релизу. - Алекс, ведущий геймдизайнер InSpades

Несмотря на теплый прием со стороны любителей олдскульных механик и общий положительный рейтинг около 75% в SteamDB, дебют в раннем доступе вызвал волну критики. Наибольшее раздражение вызвала механика проклятия. Шкала скверны непрерывно заполняется практически при любых базовых действиях, включая сбор растений, работу киркой или изготовление экипировки. Стоит показателю достигнуть 100%, как персонаж начинает быстро терять здоровье и умирает прямо у наковальни, если регулярно не уничтожать монстров ради особого ресурса под названием ихор.

Серьезным поводом для недовольства стали жесткие ограничения инвентаря. Стандартная сумка вмещает всего 30 предметов, при этом большинство базовых ресурсов объединяются в стопки максимум по 5 штук, а приготовленная пища и ремесленные изделия не стакаются вовсе. Игроки жалуются, что десяток кусков жареного мяса мгновенно забивает половину свободного места. Дополнительные нарекания вызвали отсутствие ощущения веса атак в ближнем бою, периодические просадки частоты кадров и перегрев видеокарт в стартовом поселении.

Среди положительных аспектов аудитория отметила медитативный темп развития, нативную поддержку операционной системы Linux и оптимизацию под портативную консоль Steam Deck. Релизная версия также получила апскейлер NVIDIA DLSS 4 наряду с AMD FSR 3 и Intel XeSS, систему дополнительных поясных сумок под разные типы ресурсов, быстрое перемещение через рунные обелиски и масштабную синхронизацию сетевого кода.

Стоимость Everlast: Undying Tale в сервисе Steam составляет 1050 рублей или 24.99 доллара, а первые две недели действует скидка в размере 20%. Студия планирует удерживать проект в раннем доступе около одного года, после чего ожидается релиз версии 1.0 с сопутствующим повышением цены.