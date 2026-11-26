Основатель студии Dreamlore и разработчик первых российских визуальных новелл Александр Щербаков в свежем выпуске подкаста App2Top Talks выступил с резкой критикой в адрес культовой игры "Бесконечное лето" от команды Soviet Games. В беседе с главным редактором App2Top Александром Семеновым геймдизайнер и бывший заместитель главного редактора журнала "Страна Игр" заявил, что именно этот проект нанес отечественному сегменту жанра непоправимый урон.
Бесконечное лето - это, возможно, худшее, что случилось с жанром visual novels вообще в России. Это просто худшее. Это яд, это отрава.
- Александр Щербаков, геймдизайнер и основатель Dreamlore
По словам Щербакова, претензии касаются прежде всего качества самого текста и концепции новеллы. Разработчик охарактеризовал сценарий фразами написан он безобразно и язык птушника, а сюжетную основу свел к попыткам героя забраться под юбку школьницам. Игра, выросшая на отечественных имиджбордах и бесплатно вышедшая в 2013 году, а затем появившаяся в Steam в 2014 году, изначально содержала эротические сцены, которые вырезали из базовой версии для площадки Valve. Несмотря на 97% положительных отзывов в магазине, ветеран индустрии уверен, что со временем многие игроки перерастают проект и начинают замечать его художественную слабость.
Главной же бедой Щербаков считает бизнес-модель и аудиторию, которая сформировалась вокруг бесплатного релиза. Разработчик утверждает, что игра притянула к себе специфическую публику и фактически не дала сложиться нормальному коммерческому рынку в России. По его оценке, среднестатистический поклонник отечественных визуальных новелл в итоге не покупает игры вообще и предпочитает получать контент даром или с торрентов. Даже скромный ценник в 400 рублей вызывает у такой аудитории возмущение и воспринимается как страшно дорого за игру, тогда как на мировом рынке крупные визуальные романы вроде ремейка Steins;Gate на Nintendo Switch продаются по цене от 30 до 50 долларов и выше.
Из-за неплатежеспособности комьюнити российские авторы вынуждены либо работать на энтузиазме, либо закрывать амбициозные проекты. Щербаков напомнил о судьбе хоррор-новеллы "Розовый шум" на движке Unity с полноценными анимациями и прицелом на западный рынок в духе сериала Stranger Things, создатели которой столкнулись с низкими показателями добавлений в список желаемого. Успех отечественного хита "Зайчик" от студии Saikono геймдизайнер назвал редким исключением, объяснив его бесплатным распространением стартового эпизода, близким публике сеттингом и вирусной раскруткой через стримера Куплинова. При этом каждую неделю в профильных каналах анонсируют по 10 или 15 новых любительских новелл, включая проекты вроде игры Zavod о советских заводских буднях, однако большинство из них не способно отбить затраты.
Любопытно, что при всей неприязни к оригиналу Щербаков неожиданно встал на сторону студии Soviet Games в недавнем скандале вокруг анонса "Бесконечного лета 2". Когда пользователи сети обвинили авторов сиквела в применении генеративного искусственного интеллекта из-за обнаруженных 6 пальцев на промо-арте, разработчик проконсультировался со знакомым иллюстратором и согласился с тем, что художники просто слои напутали. По словам создателя "Книги мертвых" и "Красного космоса", современные нейросети уже давно не допускают подобных анатомических ошибок, а для таких ляпов в индустрии даже появился ироничный критерий нейронка так плохо не нарисует.
Сам Щербаков, выпустивший дебютную российскую визуальную новеллу "Книга мертвых: Потерянные души" в 2006 году, недавно перенес свой проект "Евгений Онегин" 2009 года на новый движок и выпустил ремастер "Евгений Онегин HD". Разработчик открыто признал, что переиздание нисколько он не продастся и не представляет коммерческого интереса для широкой аудитории, однако для автора было важно обновить игру ради сохранения собственного творческого наследия и защиты от превращения в утраченное медиа.
Ясно, зависть.
Как же он не завидует
И что он не так сказал?
Согласен на счет его оценки Бесконечного лета. Но вот слова про цены на игры как будто притянуто за уши, либо он даже не понимает, что сравнивает тот же Steins;Gate - полностью озвученную игру топовыми сейю, топовым композитором и топовыми певицами в каждой части новеллы, и адекватными и грамотными сценаристами, а не... я даже не знаю как описать этих людей не оскорбляя - со сделанными на коленке, в большинстве случаев, российскими новеллами в лучшем случае озвученными самими же программистами и уборщицами или набранными "актерами" всяких разных аниме дабов, которых просто невозможно слушать.... Это как минимум странно. Как максимум специально высосано из пальца ради... чего? Оскорблений авторов новелл? Оскорблений российских игроков? Или просто самопиара за счет этого?