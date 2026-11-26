Основатель студии Dreamlore и разработчик первых российских визуальных новелл Александр Щербаков в свежем выпуске подкаста App2Top Talks выступил с резкой критикой в адрес культовой игры "Бесконечное лето" от команды Soviet Games. В беседе с главным редактором App2Top Александром Семеновым геймдизайнер и бывший заместитель главного редактора журнала "Страна Игр" заявил, что именно этот проект нанес отечественному сегменту жанра непоправимый урон.

Бесконечное лето - это, возможно, худшее, что случилось с жанром visual novels вообще в России. Это просто худшее. Это яд, это отрава.

- Александр Щербаков, геймдизайнер и основатель Dreamlore

По словам Щербакова, претензии касаются прежде всего качества самого текста и концепции новеллы. Разработчик охарактеризовал сценарий фразами написан он безобразно и язык птушника, а сюжетную основу свел к попыткам героя забраться под юбку школьницам. Игра, выросшая на отечественных имиджбордах и бесплатно вышедшая в 2013 году, а затем появившаяся в Steam в 2014 году, изначально содержала эротические сцены, которые вырезали из базовой версии для площадки Valve. Несмотря на 97% положительных отзывов в магазине, ветеран индустрии уверен, что со временем многие игроки перерастают проект и начинают замечать его художественную слабость.

Главной же бедой Щербаков считает бизнес-модель и аудиторию, которая сформировалась вокруг бесплатного релиза. Разработчик утверждает, что игра притянула к себе специфическую публику и фактически не дала сложиться нормальному коммерческому рынку в России. По его оценке, среднестатистический поклонник отечественных визуальных новелл в итоге не покупает игры вообще и предпочитает получать контент даром или с торрентов. Даже скромный ценник в 400 рублей вызывает у такой аудитории возмущение и воспринимается как страшно дорого за игру, тогда как на мировом рынке крупные визуальные романы вроде ремейка Steins;Gate на Nintendo Switch продаются по цене от 30 до 50 долларов и выше.

Из-за неплатежеспособности комьюнити российские авторы вынуждены либо работать на энтузиазме, либо закрывать амбициозные проекты. Щербаков напомнил о судьбе хоррор-новеллы "Розовый шум" на движке Unity с полноценными анимациями и прицелом на западный рынок в духе сериала Stranger Things, создатели которой столкнулись с низкими показателями добавлений в список желаемого. Успех отечественного хита "Зайчик" от студии Saikono геймдизайнер назвал редким исключением, объяснив его бесплатным распространением стартового эпизода, близким публике сеттингом и вирусной раскруткой через стримера Куплинова. При этом каждую неделю в профильных каналах анонсируют по 10 или 15 новых любительских новелл, включая проекты вроде игры Zavod о советских заводских буднях, однако большинство из них не способно отбить затраты.

Любопытно, что при всей неприязни к оригиналу Щербаков неожиданно встал на сторону студии Soviet Games в недавнем скандале вокруг анонса "Бесконечного лета 2". Когда пользователи сети обвинили авторов сиквела в применении генеративного искусственного интеллекта из-за обнаруженных 6 пальцев на промо-арте, разработчик проконсультировался со знакомым иллюстратором и согласился с тем, что художники просто слои напутали. По словам создателя "Книги мертвых" и "Красного космоса", современные нейросети уже давно не допускают подобных анатомических ошибок, а для таких ляпов в индустрии даже появился ироничный критерий нейронка так плохо не нарисует.

Сам Щербаков, выпустивший дебютную российскую визуальную новеллу "Книга мертвых: Потерянные души" в 2006 году, недавно перенес свой проект "Евгений Онегин" 2009 года на новый движок и выпустил ремастер "Евгений Онегин HD". Разработчик открыто признал, что переиздание нисколько он не продастся и не представляет коммерческого интереса для широкой аудитории, однако для автора было важно обновить игру ради сохранения собственного творческого наследия и защиты от превращения в утраченное медиа.