Анонс Бесконечного Лета 2 утонул в критике из-за подозрений в использовании нейросетей

Студия Soviet Games официально представила продолжение своей культовой визуальной новеллы Бесконечное Лето 2. Разработчики пообещали выпустить демоверсию весной 2026 года, рассказали о новом герое по имени Алексей и открыли сбор предзаказов. Однако долгожданный анонс был практически моментально омрачен шквалом критики со стороны фанатского сообщества, которое обратило внимание на сомнительное качество представленных промо-материалов.

Самой обсуждаемой темой стали грубые анатомические ошибки на опубликованных изображениях. Внимательные пользователи заметили, что у одной из новых героинь на левой руке отчетливо видны шесть пальцев. Схожие проблемы с анатомией были найдены и у другого персонажа в очках. Это наблюдение спровоцировало волну обвинений в использовании искусственного интеллекта для создания графики. В комментариях под официальным постом игроки массово выражают недовольство, характеризуя визуальный стиль как типичное творчество нейросетей, лишенное той самой атмосферы оригинала. Многие отметили, что спрайты выглядят пластмассовыми и дешевыми, сравнивая их с низкобюджетными проектами из Steam.

Представители Soviet Games попытались оперативно отреагировать на негатив, заявив в комментариях, что изображения не генерировались нейросетью. По их словам, все рисовалось от руки, а наличие 6 пальцев они назвали случайной ошибкой, которую пообещали исправить в ближайшее время. Тем не менее, это оправдание было встречено сообществом с огромным скепсисом. Игроки требуют предоставить исходные файлы слоев или скетчи в качестве доказательства, отказываясь верить в компетентность художников, допускающих подобные ляпы на официальных промо-артах.

В попытке защитить репутацию проекта художница Бесконечного Лета 2 опубликовала скетч, призванный подтвердить ручную работу и опровергнуть теории об использовании искусственного интеллекта. Однако этот шаг привел лишь к новому витку споров. Пользователи сети быстро выяснили, что предоставленный набросок не может служить убедительным доказательством. Энтузиасты продемонстрировали, как нейросеть Gemini всего за пару минут генерации способна выдать аналогичный результат. ИИ может с легкостью создать чистый лайн-арт на белом фоне на основе готового цветного изображения, причем зачастую даже более качественный, чем представленный авторами пруф. Из-за этого аргумент студии потерял вес, а недоверие к компетентности художников лишь усилилось.

Помимо претензий к визуальной части, пользователи припомнили разработчикам прошлые неудачи. В частности, игроки жалуются на невыполненные обязательства по рассылке физических бонусов за предзаказ предыдущей игры студии Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл, которые некоторые фанаты ждут годами. Также аудитория выразила серьезные сомнения в реалистичности заявленных сроков релиза, учитывая многолетние переносы прошлых проектов сценариста. Общее настроение фанатов на данный момент сводится к разочарованию и опасению, что сиквел легендарной новеллы создается с целью легкого заработка на ностальгии при минимальных усилиях.