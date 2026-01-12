Анонс Бесконечного Лета 2 утонул в критике из-за подозрений в использовании нейросетей

Студия Soviet Games официально представила продолжение своей культовой визуальной новеллы Бесконечное Лето 2. Разработчики пообещали выпустить демоверсию весной 2026 года, рассказали о новом герое по имени Алексей и открыли сбор предзаказов. Однако долгожданный анонс был практически моментально омрачен шквалом критики со стороны фанатского сообщества, которое обратило внимание на сомнительное качество представленных промо-материалов.
Самой обсуждаемой темой стали грубые анатомические ошибки на опубликованных изображениях. Внимательные пользователи заметили, что у одной из новых героинь на левой руке отчетливо видны шесть пальцев. Схожие проблемы с анатомией были найдены и у другого персонажа в очках. Это наблюдение спровоцировало волну обвинений в использовании искусственного интеллекта для создания графики. В комментариях под официальным постом игроки массово выражают недовольство, характеризуя визуальный стиль как типичное творчество нейросетей, лишенное той самой атмосферы оригинала. Многие отметили, что спрайты выглядят пластмассовыми и дешевыми, сравнивая их с низкобюджетными проектами из Steam.
Представители Soviet Games попытались оперативно отреагировать на негатив, заявив в комментариях, что изображения не генерировались нейросетью. По их словам, все рисовалось от руки, а наличие 6 пальцев они назвали случайной ошибкой, которую пообещали исправить в ближайшее время. Тем не менее, это оправдание было встречено сообществом с огромным скепсисом. Игроки требуют предоставить исходные файлы слоев или скетчи в качестве доказательства, отказываясь верить в компетентность художников, допускающих подобные ляпы на официальных промо-артах.
В попытке защитить репутацию проекта художница Бесконечного Лета 2 опубликовала скетч, призванный подтвердить ручную работу и опровергнуть теории об использовании искусственного интеллекта. Однако этот шаг привел лишь к новому витку споров. Пользователи сети быстро выяснили, что предоставленный набросок не может служить убедительным доказательством. Энтузиасты продемонстрировали, как нейросеть Gemini всего за пару минут генерации способна выдать аналогичный результат. ИИ может с легкостью создать чистый лайн-арт на белом фоне на основе готового цветного изображения, причем зачастую даже более качественный, чем представленный авторами пруф. Из-за этого аргумент студии потерял вес, а недоверие к компетентности художников лишь усилилось.
Помимо претензий к визуальной части, пользователи припомнили разработчикам прошлые неудачи. В частности, игроки жалуются на невыполненные обязательства по рассылке физических бонусов за предзаказ предыдущей игры студии Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл, которые некоторые фанаты ждут годами. Также аудитория выразила серьезные сомнения в реалистичности заявленных сроков релиза, учитывая многолетние переносы прошлых проектов сценариста. Общее настроение фанатов на данный момент сводится к разочарованию и опасению, что сиквел легендарной новеллы создается с целью легкого заработка на ностальгии при минимальных усилиях.
Истерия по ИИ набирает обороты, чую в этом году будет очень интересно следить за стадией "принятия".
Принятие шести пальцев на руке?
Потом эти же самые"приняльщики"первыми же и начнут жаловаться на этот ИИ).
Шесть пальцев прям в глаза бросаются. Я очень сомневаюсь, что они не заметили это, когда выкладывали эту картинку. По моему просто решили создать себе дешевый хайп и залететь в инфополе, а народ и повелся))
Да и ИИ уже давно рисует нормальное количество пальцев, эта проблема старая, так что вдвойне подозрительно))
Никому неизвестная контора с продолжением никому неизвестной игры
Без этого на анонсе второй части точно в инфопаоле бы не залетели. Смешно
Объяснение в качестве человеческой лени и некомпетентности выглядит проще и правдоподобнее
Бритва Оккама, все дела
Зае..драли уже эти нытики со своими нейросетями. Нейросеть - такой же инструмент как "удаление фона" в фотошопе, если мы видим чушь, так это потому что дизайнер - придурок безрукий и не сделал всё правильно. Какая нахер разница каким софтом пользуется человек, если он специалист, то всё сделает по-уму, а если чурбан с соседнего подъезда, то ему никакой софт и сервис не помогут.
Может блин ещё начнёте ныть, что персонажей не от руки рисовали в студии с китайскими рабами-аниматорами?
это разные вещи как их использовать то это гвно полуобработаное то это болванка приконцептная которая вообще не используется в игре а перерисовывается полностью дизайнером но проще вообще чисто референсами запастись чем еще лишнее движение с нейронкой делать...
конкретно студии назови
Риточка собрался прогреть вновь, но что-то не фартануло.
Уже без ИИ и шагу ступить нигде нельзя!
Новый тренд - что-то не нравится обвиняй в использовании нейросетей.
Хватит называть дегенеративные сети искусственным интеллектом. Это просто генераторы по промту которые были ещё в 2000 просто теперь более адекватные(нет)
И как их называть ? дегенеративные сети или генераторы по промту? А вообще не пофиг ли ?
Всем пофиг.
Бесконечные нейросети.
Скоро начнут делать нейросеть для нейросети!
Подозреваю, что этой как вайбкодинг, только у художников
А эффективные менеджеры не шарят за нейроарт
Сиськи есть и ладно. Одобрено
Шестипалые пионерки ждут... у них еще и волыны под шортами заныканы