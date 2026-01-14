ЧАТ ИГРЫ
Бесконечное Лето 2 TBA
3.3 16 оценок

Фанаты припомнили автору Бесконечного лета слова о нежелании делать продолжение

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

12 января случился анонс сиквела легендарной визуальной новеллы «Бесконечное лето» - «Бесконечное лето 2». Анонс был встречен фанатами неоднозначно, в первую очередь из-за подозрения авторов в использовании генеративного искусственного интеллекта, несмотря на заверения создателей что это не так. Критики подвергся и сам дизайн героинь, который показался фанатам "неживым", а также опасение что «Бесконечное лето 2» не сможет достичь такого же успеха, как и оригинал, ровно как и достойно продолжить его историю. И похоже сами авторы когда-то разделяли точку зрения относительно продолжения.

Фанаты раскопали заявление разработчика из Soviet Games (вероятно речь идёт о Dreamtale'е, сценаристе оригинального «Бесконечного лета» и сценариста визуальной новеллы Любовь, деньги, рок-н-ролл) из 2016 где он в достаточно грубой форме утверждает, что «Бесконечное лето» не нуждается в сиквеле и история сама по себе закончена. Долгое время так и было, и фанаты продолжали историю через пользовательские модификации, но после выхода книги «Бесконечное лето: Реликты лета», а следом и анонса «Бесконечного лета 2» стало ясно, что планы Soviet Games изменились.

Ждать осталось недолго, демоверсия Бесконечного лета 2 выйдет этой весной. На основе отзывов на неё авторы будут вносить все необходимые изменения в полной версии, когда та увидит свет. Уже открыты предзаказы, стоимость которых составляет от 900 рублей, в отличие от бесплатной первой части.

7
14
Комментарии:  14
Costollom
Он и не делал. ИИ делал.

10
malars0

Ну так за#бали же вот и решили продолжить очевидно же

4
MNM 777

та просто деньги на блэкджек и куртизанок закончились

2
malars0 MNM 777

Ну так щас везде так Возьмачка 4 по той же схеме деньгу рубить будет

3
J a r v i s

Он не автор БЛ, он продажное, ЧСВшное чмо, которое присвоило себе чужие лавры. Настоящие авторы БЛ так не общались бы со своей аудиторией. Лицемерные ублюдки))

3
Кей Овальд

Но нужны были деньги, видимо.

2
Tommy451

игра: не считай пальцы - ты проиграл

1
Рикочико

Сюжет будет такой:

Совенок ложь, а тянки это рептилойды. Герою нужно выбраться из матрицы.

opexdisturbed

На самой правой ИИ решил отдохнуть.

Серьга в хряще, Разные ремни, ни у одной нет пуговиц на рубашках, хотя подозреваю, что это типа подкладка, которая прячет пуговицы.

1
yariko ookami
в первую очередь из-за подозрения авторов в использовании генеративного искусственного интеллекта, несмотря на заверения создателей что это не так.

С пальцами и впрям вышел конфуз, если этот постер и правда от разработчика. Ну используй ты ИИ, но делай это тихо и чтоб никто не заметил.

1