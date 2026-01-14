Фанаты припомнили автору Бесконечного лета слова о нежелании делать продолжение

12 января случился анонс сиквела легендарной визуальной новеллы «Бесконечное лето» - «Бесконечное лето 2». Анонс был встречен фанатами неоднозначно, в первую очередь из-за подозрения авторов в использовании генеративного искусственного интеллекта, несмотря на заверения создателей что это не так. Критики подвергся и сам дизайн героинь, который показался фанатам "неживым", а также опасение что «Бесконечное лето 2» не сможет достичь такого же успеха, как и оригинал, ровно как и достойно продолжить его историю. И похоже сами авторы когда-то разделяли точку зрения относительно продолжения.
Фанаты раскопали заявление разработчика из Soviet Games (вероятно речь идёт о Dreamtale'е, сценаристе оригинального «Бесконечного лета» и сценариста визуальной новеллы Любовь, деньги, рок-н-ролл) из 2016 где он в достаточно грубой форме утверждает, что «Бесконечное лето» не нуждается в сиквеле и история сама по себе закончена. Долгое время так и было, и фанаты продолжали историю через пользовательские модификации, но после выхода книги «Бесконечное лето: Реликты лета», а следом и анонса «Бесконечного лета 2» стало ясно, что планы Soviet Games изменились.
Ждать осталось недолго, демоверсия Бесконечного лета 2 выйдет этой весной. На основе отзывов на неё авторы будут вносить все необходимые изменения в полной версии, когда та увидит свет. Уже открыты предзаказы, стоимость которых составляет от 900 рублей, в отличие от бесплатной первой части.
Он и не делал. ИИ делал.
игра: не считай пальцы - ты проиграл
На самой правой ИИ решил отдохнуть.
Серьга в хряще, Разные ремни, ни у одной нет пуговиц на рубашках, хотя подозреваю, что это типа подкладка, которая прячет пуговицы.
С пальцами и впрям вышел конфуз, если этот постер и правда от разработчика. Ну используй ты ИИ, но делай это тихо и чтоб никто не заметил.