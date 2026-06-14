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Бесконечное Лето 2 TBA
Адвенчура, Инди, Другой симулятор
2.6 37 оценок

Разработчики "Бесконечного Лета 2" полностью переработают стиль игры и выпустят демо-версию в течение 6 месяцев

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Студия Soviet Games наконец прервала многомесячное молчание и поделилась судьбой долгожданного сиквела культовой визуальной новеллы. Главная новость для всех, кто ждал возвращения в "Совенок": разработчики учли негативные отзывы и собираются полностью переработать визуальный стиль игры. В своей группе Вконтакте они уже представили примеры того, как будут выглядеть обновленные персонажи.

Решение о переработке стиля стало следствием громкого скандала, разразившегося сразу после январского анонса. Тогда игроки обратили внимание на странные анатомические ошибки на промо-артах - в частности, на лишние пальцы у персонажей - и заподозрили студию в использовании нейросетей. Разработчики отвергли обвинения, назвав это "провалом контроля качества", но признали необходимость перемен.

Команда также объявила новые сроки выхода демо-версии. Если изначально ее планировали выпустить весной 2026 года со старыми спрайтами, то теперь планы скорректированы. Разработчики рассчитывают выпустить демо-версию в течение 6 месяцев и или даже раньше.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Etteri

Заменили глючную нейронку на обычную нейронку. Достижение.

2
MNM 777
2
Пользователь ВКонтакте

>совы страшные
Cтранно, что персонажа зовут не Оля. // Роберт Ричардович

1
Кловн Дима

Соя, навались!

1
Vehement Urchart

Как по мне, многие новеллы существует ради одной игры без продолжения. Люди не переваривают сиквелы и без того рассказанных более чем полностью истории. Даже если в душе хочется ещё.