Разработчики "Бесконечного Лета 2" полностью переработают стиль игры и выпустят демо-версию в течение 6 месяцев

Студия Soviet Games наконец прервала многомесячное молчание и поделилась судьбой долгожданного сиквела культовой визуальной новеллы. Главная новость для всех, кто ждал возвращения в "Совенок": разработчики учли негативные отзывы и собираются полностью переработать визуальный стиль игры. В своей группе Вконтакте они уже представили примеры того, как будут выглядеть обновленные персонажи.

Решение о переработке стиля стало следствием громкого скандала, разразившегося сразу после январского анонса. Тогда игроки обратили внимание на странные анатомические ошибки на промо-артах - в частности, на лишние пальцы у персонажей - и заподозрили студию в использовании нейросетей. Разработчики отвергли обвинения, назвав это "провалом контроля качества", но признали необходимость перемен.



Команда также объявила новые сроки выхода демо-версии. Если изначально ее планировали выпустить весной 2026 года со старыми спрайтами, то теперь планы скорректированы. Разработчики рассчитывают выпустить демо-версию в течение 6 месяцев и или даже раньше.