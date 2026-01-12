Soviet Games официально анонсировали "Бесконечное Лето 2"

Студия Soviet Games официально объявила о разработке новой игры - «Бесконечное Лето 2», продолжения культовой визуальной новеллы. Проект уже находится в активной разработке, а выход демоверсии запланирован на весну 2026 года.
По словам разработчиков, демо предложит игрокам:
- новых и знакомых персонажей;
- более 80 000 слов сценария;
- свыше часа новой музыки;
- полностью обновлённые фоны и CG-иллюстрации.
Одновременно с анонсом стартовал предзаказ игры. В него входят бонусы: бесплатный доступ ко всем будущим DLC, саундтрек в высоком качестве, электронная версия артбука, а также упоминание имени покупателя в титрах. Отмечается, что на релизе стоимость игры может быть выше, чем на этапе предзаказа.
Разработчики подчёркивают, что предзаказы и добавления в список желаемого Steam играют ключевую роль: они позволяют поддерживать стабильный темп производства контента (сценарий, музыка, арт) и напрямую влияют на масштаб проекта.
О чём будет игра
Сюжет вновь отправляет игрока в пионерский лагерь «Совёнок». Главным героем становится Алексей, парень из XXI века, который, как и прежде, засыпает в автобусе №410 — но оказывается в лагере, изменившемся после событий первой части. Старые правила больше не действуют, а сам «Совёнок» стал иным.
Игроку предстоит познакомиться с шестью новыми героинями, выстроить с ними отношения и попытаться найти ответы на вопросы, оставшиеся без ответа в оригинальном «Бесконечном Лете». При этом разработчики подчёркивают: история первой игры завершена, но вселенная лагеря продолжает жить и развиваться.
Жанрово проект сохранит баланс между романтикой, мистикой, детективом и лёгким юмором, при этом станет самостоятельным шагом вперёд для всей серии.
Soviet Games также заявляют, что при разработке «Бесконечного Лета 2» студия планирует гораздо внимательнее прислушиваться к обратной связи сообщества, используя фидбэк игроков для корректировки контента и приоритетов.
Подробности об игре и возможность оформить предзаказ доступны на официальном сайте студии и странице проекта в Steam, где разработчики призывают не забывать добавлять игру в вишлист.
Персонажа рептилойда поймали.
чет там хоть стиль был а тут
А тут будто через нейронку сгенерили
Так и есть, у блондинки справа пальцы посчитай.
Ну теперь все встает на свои места, Soviet games спустя 13 лет после выхода первой части внезапно анонсируют вторую аккурат вместе с развитием нейросетей)
Сегодня вроде не 1 апреля. Зря они это затеяли, есть множество отличных модов для первой части, а повторить ту атмосферу они точно уже не смогут. Даже по персонажам видно, что это скорее какой-то корявый фанфик, чардизы вообще мимо, если уж используете нейронку, то хоть обработайте нормально потом
Ритан опять бабло скрадет 😁 // Макс Лавров
Хз почему первая часть такая популярная. Я начал играть и настолько мне не зашёл гг, завязка и все остальное, что просто не мог продолжить. Это ну реально сон анимешника, пубертатника, омежки, которого в толчок башкой мокали в школе. Есть куча хороших новелл. Короче нездоровая фигня. Единственный плюс это музыка)
там чтото типа мисиде в сценарном плане только есть клубничка
Хотя бы потому что сделано нашими ребятами, конкурентоспособно с японскими новеллами, и вроде как даже сделано на голом энтузиазме.
Почему у блондинки справа 6 пальцев? Нейронка что ли рисовала?😁
Кстати гляньте пальцы справа, похож на нейронку)))
В первой части персонажи колоритно выглядели. А в их второй игре и здесь персонажи очень пресно нарисованы.
Найс, сделали спрайты персонажей при помощи ИИ, так еще и оставили фулл бэки из первой части, фулл халява на мамонтов
У двух из шести персов шесть пальцев, чот меня уже настораживает. Ритан решил сэкономить кажись