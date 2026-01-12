Soviet Games официально анонсировали "Бесконечное Лето 2"

Студия Soviet Games официально объявила о разработке новой игры - «Бесконечное Лето 2», продолжения культовой визуальной новеллы. Проект уже находится в активной разработке, а выход демоверсии запланирован на весну 2026 года.

По словам разработчиков, демо предложит игрокам:

новых и знакомых персонажей;

более 80 000 слов сценария ;

; свыше часа новой музыки ;

; полностью обновлённые фоны и CG-иллюстрации.

Одновременно с анонсом стартовал предзаказ игры. В него входят бонусы: бесплатный доступ ко всем будущим DLC, саундтрек в высоком качестве, электронная версия артбука, а также упоминание имени покупателя в титрах. Отмечается, что на релизе стоимость игры может быть выше, чем на этапе предзаказа.

Разработчики подчёркивают, что предзаказы и добавления в список желаемого Steam играют ключевую роль: они позволяют поддерживать стабильный темп производства контента (сценарий, музыка, арт) и напрямую влияют на масштаб проекта.

О чём будет игра

Сюжет вновь отправляет игрока в пионерский лагерь «Совёнок». Главным героем становится Алексей, парень из XXI века, который, как и прежде, засыпает в автобусе №410 — но оказывается в лагере, изменившемся после событий первой части. Старые правила больше не действуют, а сам «Совёнок» стал иным.

Игроку предстоит познакомиться с шестью новыми героинями, выстроить с ними отношения и попытаться найти ответы на вопросы, оставшиеся без ответа в оригинальном «Бесконечном Лете». При этом разработчики подчёркивают: история первой игры завершена, но вселенная лагеря продолжает жить и развиваться.

Жанрово проект сохранит баланс между романтикой, мистикой, детективом и лёгким юмором, при этом станет самостоятельным шагом вперёд для всей серии.

Soviet Games также заявляют, что при разработке «Бесконечного Лета 2» студия планирует гораздо внимательнее прислушиваться к обратной связи сообщества, используя фидбэк игроков для корректировки контента и приоритетов.

Подробности об игре и возможность оформить предзаказ доступны на официальном сайте студии и странице проекта в Steam, где разработчики призывают не забывать добавлять игру в вишлист.