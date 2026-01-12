ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Бесконечное Лето 2 TBA
Адвенчура, Инди, Другой симулятор
0 0 оценок

Soviet Games официально анонсировали "Бесконечное Лето 2"

RedDay13 RedDay13

Студия Soviet Games официально объявила о разработке новой игры - «Бесконечное Лето 2», продолжения культовой визуальной новеллы. Проект уже находится в активной разработке, а выход демоверсии запланирован на весну 2026 года.

По словам разработчиков, демо предложит игрокам:

  • новых и знакомых персонажей;
  • более 80 000 слов сценария;
  • свыше часа новой музыки;
  • полностью обновлённые фоны и CG-иллюстрации.

Одновременно с анонсом стартовал предзаказ игры. В него входят бонусы: бесплатный доступ ко всем будущим DLC, саундтрек в высоком качестве, электронная версия артбука, а также упоминание имени покупателя в титрах. Отмечается, что на релизе стоимость игры может быть выше, чем на этапе предзаказа.

Разработчики подчёркивают, что предзаказы и добавления в список желаемого Steam играют ключевую роль: они позволяют поддерживать стабильный темп производства контента (сценарий, музыка, арт) и напрямую влияют на масштаб проекта.

О чём будет игра

Сюжет вновь отправляет игрока в пионерский лагерь «Совёнок». Главным героем становится Алексей, парень из XXI века, который, как и прежде, засыпает в автобусе №410 — но оказывается в лагере, изменившемся после событий первой части. Старые правила больше не действуют, а сам «Совёнок» стал иным.

Игроку предстоит познакомиться с шестью новыми героинями, выстроить с ними отношения и попытаться найти ответы на вопросы, оставшиеся без ответа в оригинальном «Бесконечном Лете». При этом разработчики подчёркивают: история первой игры завершена, но вселенная лагеря продолжает жить и развиваться.

Жанрово проект сохранит баланс между романтикой, мистикой, детективом и лёгким юмором, при этом станет самостоятельным шагом вперёд для всей серии.

Soviet Games также заявляют, что при разработке «Бесконечного Лета 2» студия планирует гораздо внимательнее прислушиваться к обратной связи сообщества, используя фидбэк игроков для корректировки контента и приоритетов.

Подробности об игре и возможность оформить предзаказ доступны на официальном сайте студии и странице проекта в Steam, где разработчики призывают не забывать добавлять игру в вишлист.

27
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Эдик Писюкович

))))

6
Рикочико

Персонажа рептилойда поймали.

Alex40001

чет там хоть стиль был а тут

3
Richard Batsbаk

А тут будто через нейронку сгенерили

2
2BLaraSex Richard Batsbаk

Так и есть, у блондинки справа пальцы посчитай.

11
Richard Batsbаk 2BLaraSex

Ну теперь все встает на свои места, Soviet games спустя 13 лет после выхода первой части внезапно анонсируют вторую аккурат вместе с развитием нейросетей)

1
NarutoyZ

Сегодня вроде не 1 апреля. Зря они это затеяли, есть множество отличных модов для первой части, а повторить ту атмосферу они точно уже не смогут. Даже по персонажам видно, что это скорее какой-то корявый фанфик, чардизы вообще мимо, если уж используете нейронку, то хоть обработайте нормально потом

3
Пользователь ВКонтакте

Ритан опять бабло скрадет 😁 // Макс Лавров

1
ExclusiveKirk

Хз почему первая часть такая популярная. Я начал играть и настолько мне не зашёл гг, завязка и все остальное, что просто не мог продолжить. Это ну реально сон анимешника, пубертатника, омежки, которого в толчок башкой мокали в школе. Есть куча хороших новелл. Короче нездоровая фигня. Единственный плюс это музыка)

1
Alex40001

там чтото типа мисиде в сценарном плане только есть клубничка

Рикочико

Хотя бы потому что сделано нашими ребятами, конкурентоспособно с японскими новеллами, и вроде как даже сделано на голом энтузиазме.

Obi-Wan_Kenobi

Почему у блондинки справа 6 пальцев? Нейронка что ли рисовала?😁

1
Zick211

Кстати гляньте пальцы справа, похож на нейронку)))

Рикочико

В первой части персонажи колоритно выглядели. А в их второй игре и здесь персонажи очень пресно нарисованы.

legioner423

Найс, сделали спрайты персонажей при помощи ИИ, так еще и оставили фулл бэки из первой части, фулл халява на мамонтов

SkeeFen

У двух из шести персов шесть пальцев, чот меня уже настораживает. Ритан решил сэкономить кажись