Совпадение или паника? Сразу после критики графики "Бесконечного Лета 2" студия начала искать нормального художника

Недавний анонс сиквела культовой визуальной новеллы Бесконечное Лето обернулся громким обсуждением в сети. Пользователи раскритиковали качество продемонстрированных промо-материалов, заподозрив разработчиков в использовании генеративного искусственного интеллекта из-за характерных ошибок в анатомии персонажей. В ответ на волну негодования представители студии Soviet Games опубликовали развернутое обращение к сообществу.

Продюсер проекта категорически отверг обвинения в применении нейросетей при создании игровых ассетов. Появление графических артефактов, включая лишние пальцы на руках героинь, он объяснил катастрофическим провалом внутреннего контроля качества. Команда признала, что уровень продемонстрированной графики оказался низким, а оправдание мы просто плохо нарисовали хоть и звучит слабо, но отражает реальное положение дел. Чтобы закрыть вопрос, авторы подготовили видео с демонстрацией исходных рабочих файлов, где видна структура слоев и процесс работы художника.

Помимо технических моментов, студия отреагировала на критику общего визуального стиля. В сообщении говорится, что текущее художественное направление не соответствует ожиданиям игроков, поэтому разработчики начали новый этап прототипирования. В планах значится переработка ключевых аспектов дизайна персонажей, чтобы игра выглядела достойно статуса продолжения оригинала. Авторы подчеркнули, что этот шаг потребует значительного времени, но они считают его необходимым.

Также были даны пояснения касательно использования фонов из первой части и ценообразования. Разработчики заверили, что старые задники являются временной заглушкой, а для демоверсии готовятся абсолютно новые локации. Стоимость игры объяснили значительно возросшим масштабом проекта по сравнению с Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл и желанием достойно оплачивать труд команды в нынешних экономических условиях.

Примечательно, что на фоне этих заявлений студия начала поиск новых сотрудников. Практически одновременно с публикацией обращения, 19 января, на одной из рекрутинговых платформ появилась свежая вакансия 2D-художника от Soviet Games. От кандидата требуют опыт работы над подобными проектами, умение рисовать в стиле аниме и высокий уровень мастерства для создания персонажей и иллюстраций.