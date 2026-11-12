Представлен геймплей фантастического рогалика Everlen: The Volgran Torment

Студия Goblin Studios представила геймплейный трейлер Everlen: The Volgran Torment — научно-фантастического экшена от третьего лица, сочетающего элементы рогалика, тактические сражения и механику bullet hell.

Игрокам предстоит исследовать загадочное живое небесное тело, скрывающее множество тайн. На пути героя встретятся опасные противники и древние боги, с которыми придётся сражаться, используя различные боевые приёмы и тактические возможности.

Одной из главных особенностей Everlen: The Volgran Torment станут процедурно генерируемые локации, благодаря которым каждое прохождение будет отличаться от предыдущего. При этом сражения потребуют не только умелого использования способностей, но и постоянного уклонения от многочисленных вражеских снарядов.

Свежий трейлер демонстрирует динамичные перестрелки, необычное фантастическое окружение и масштабные столкновения, в которых элементы bullet hell сочетаются с трёхмерным игровым пространством.

Everlen: The Volgran Torment разрабатывается для PC и появится в Steam. Точную дату выхода авторы пока не объявили.