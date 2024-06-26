"ММО-игры больше не дают игрокам инструментов для создания сообщества", - говорит глава EverQuest 2

ММО-игры в настоящее время переживают кризис идентичности. Жанр задумывался как основанный на взаимодействии с другими игроками и создании с ними онлайн-сообществ, но все чаще в такого рода проектах мы играем в одиночку или в небольших группах со случайными людьми. Кайл Валли, возглавляющий команду разработчиков EverQuest II в студии Darkpaw Games, рассказал о проблемах в этой области на Fippy Fest.
В силу своей должности Кайл Валли старается играть во все крупные MMORPG, представленные на рынке. Он с сожалением отмечает, что современные игры этого типа часто не предоставляют игрокам инструментов для создания сообщества. Сегодня во многие из них можно играть в одиночку, почти как в синглы.
Даже действия, требующие совместной игры, теперь часто реализуются таким образом, что вы прибываете на локацию и там можете использовать инструмент для автоматического поиска компаньонов, а затем выполнить задание практически без разговоров с ними.
В Everquest II игрокам приходится разговаривать друг с другом. Это единственный способ найти членов команды. Когда-то в игре была опция автоматического поиска компаньонов, но авторы заметили, что ее наличие мешает созданию виртуальных сообществ, поэтому убрали ее.
Особенности, облегчающие повседневный игровой процесс, могут навредить игре в долгосрочной перспективе. Сама EverQuest II не избежала этого, хотя и в меньшей степени, чем многие другие крупные MMORPG. Однако некоторые игроки тоскуют по старым, более сложным, но и более интересным временам. Это хорошо продемонстрировал успешный запуск на прошлой неделе дополнения Anashti Sul, которое позволяет играть в EQ2 с механикой, взятой прямо из 2006 года, когда умение ладить с другими игроками было абсолютно ключевым, а игра не имела многих современных удобств.
Не все MMO должны быть заточены на обязательное взаимодействие, я, например, предпочитаю играть в одиночку даже в MMO. Всяких чмошников, коронованых, ветеранов Dota 2 и других альтернативно одарённых просто пруд пруди. Взаимодействие с ними может настроение на весь день испортить.Всё гораздо проще,когда просто собрались в группу прошли данж и разошлись дальше по своим делам.
Я помню эти встречи у камней призыва на старте Вова и рейд в пачке с поджимом очка, т.к в любой момент могли залететь такие же нерандомы и поджарить нас сзади. Ходили и оглядывались в инстансах. Этого , боюс, уже не вернуть. Надежда конечно теплится, например в плане Aoc, но уже мало верится // Данила Мудров
ВоВ в одиночку проходил, и норм, или с авто подбором данжи. Помню много лет назад когда надо было в перфект Ворд искать помощь, такой гемор
Нето слово!
я ждумал в ммо нужны игроки по причине тупого ии. а хитрые игроки прилетают на хуке из другого конца карты и убивают с ножа через невидимасть и могут часам урвався за укрытиями чтоб напасть и заделать плауер килл. а еще нужны союзники ля рейдов поднажмем, такие чтоб не застревали в дверном проеме.