EverQuest Legends вернёт магию классического Норрата в новом приключении для ПК

Издатель Daybreak Game Company и разработчик Game Jawn анонсировали EverQuest Legends — новый проект для ПК, призванный вернуть игроков в мир классической EverQuest с обновлённой графикой, звуком и современными улучшениями. Выход игры запланирован на июль, а регистрация на закрытый бета-тест в апреле уже открыта на официальном сайте.

EverQuest Legends сочетает ностальгию и современные механики: игроки смогут создавать уникальных персонажей с выбором до трёх активных классов, улучшать снаряжение и прокачивать способности. Игра рассчитана на одиночное прохождение, но поддерживает группы до четырёх человек и рейды до восьми игроков. Это позволяет наслаждаться миром Норрата как ветеранам серии, так и новым искателям приключений.

Игроков ждёт континент Антоника (до Кунарка), все игровые расы EverQuest, включая иксаров, фроглоков и керранов, а также классический художественный стиль, оригинальные зоны, эффекты заклинаний, добычу и музыку. При этом добавлены новые функции, упрощающие взаимодействие с интерфейсом, заклинаниями и способностями, что делает игру более доступной для новичков.

«Мы вложили много любви и усилий в создание игры, которая чтит наследие EverQuest и предлагает новые впечатления для всех игроков», — отметил исполнительный продюсер Дэвид Юссефи. EverQuest Legends позволит каждому игроку создавать собственную легенду и исследовать магический мир Норрата в своём темпе, наслаждаясь приключениями в одиночку или вместе с друзьями.

