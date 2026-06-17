EverQuest Legends выйдет в июле и попытается сделать культовую MMORPG удобной для одиночных игроков

Daybreak Game Company и студия Game Jawn объявили дату выхода EverQuest Legends — переосмысленной версии легендарной MMORPG EverQuest. Релиз на ПК состоится 28 июля, а стоимость базового издания составит 19,99 доллара. В комплект уже входит месяц подписки, после чего доступ к игре будет стоить 9,99 доллара в месяц.

Одновременно с анонсом стартовали предзаказы. Покупатели получат доступ к закрытому бета-тестированию, которое пройдет с 1 по 21 июля, а также смогут заранее зарезервировать имя персонажа и получить эксклюзивный титул The Legend.

Главная особенность EverQuest Legends заключается в попытке объединить классическую атмосферу оригинальной EverQuest с современными механиками. Авторы обещают сохранить знакомый визуальный стиль, музыку, зоны и общее ощущение путешествия по Норрату, но при этом сделать игру значительно более дружелюбной для тех, кто предпочитает играть в одиночку.

Для этого разработчики переработали систему развития персонажей. Игроки смогут одновременно комбинировать до трёх классов, создавая необычные сочетания вроде разбойника, паладина и волшебника в одном герое. Всего на старте будет доступно 15 рас и около 560 возможных комбинаций классов. Дополнительно предусмотрена глубокая система улучшения экипировки и настройки её свойств.

Несмотря на сохранение группового контента, включая рейды на восемь человек, авторы подчёркивают, что практически весь контент можно будет пройти в одиночку. Такой подход заметно отличает проект от оригинальной EverQuest, которая в своё время считалась одной из самых требовательных MMORPG к кооперативной игре.

На запуске EverQuest Legends предложит контент ранних эпох игры вплоть до дополнения Ruins of Kunark, а также все классические расы, включая иксаров, фроглоков и керранов. Судя по концепции проекта, разработчики делают ставку не только на ностальгию ветеранов, но и на игроков, которые хотят познакомиться с одной из самых влиятельных MMORPG в истории без необходимости посвящать ей всё своё свободное время.