Состоялся официальный выход симулятора выживания EverRail в раннем доступе

Немецкая студия Aesir Interactive официально объявила о выходе своего амбициозного симулятора выживания в открытом мире под названием EverRail в стадию раннего доступа. Научно-фантастическая игра про поезда уже стала доступна пользователям персональных компьютеров в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store. Проект примечателен тем, что является первым симулятором выживания в портфолио команды, а также её дебютным самостоятельным релизом без привлечения сторонних издателей.

Сюжетная линия игры переносит геймеров на процедурно-генерируемый замерзший спутник под названием Инара, где остатки человечества вынуждены бороться со смертоносным холодом. Главным убежищем для людей становится огромный технологичный поезд, который способен функционировать и поддерживать жизнь внутри вагонов исключительно во время непрерывного движения. Игровой процесс заставит команду постоянно балансировать между необходимостью делать опасные остановки ради ресурсов и риском полностью разрядить бортовые аккумуляторы локомотива.

Разведка бескрайних ледяных территорий происходит пешком или с помощью специальных ручных планеров, позволяющих пилотам быстро осматривать окрестности рельсов с высоты птичьего полёта. Игрокам предстоит постоянно обыскивать заброшенные научные комплексы, сражаться с агрессивными роботами, взламывать криокапсулы и спасать выживших. Каждая спасённая человеческая жизнь напрямую влияет на успешность экспедиции, поскольку в случае гибели персонажа игрок возрождается в теле одного из эвакуированных пассажиров.

Принять участие в опасном путешествии пользователи могут в одиночку или в кооперативном режиме, рассчитанном на совместное прохождение в компании до четырёх человек. В течение первых двух недель с момента релиза базовое издание игры можно приобрести со специальной приветственной скидкой в размере 10 процентов. По заявлениям авторов, симулятор выживания пробудет в стадии раннего доступа около 12 месяцев, во время которых проект получит масштабные контентные обновления.