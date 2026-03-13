Выживание на поезде в ледяном апокалипсисе: показан новый трейлер EverRail

Разработчики из Aesir Interactive представили новый трейлер симулятора выживания EverRail. Видео показали в рамках трансляции Future Games Show Live с конференции GDC. Вместе с роликом авторы раскрыли дату выхода игры в раннем доступе.

Действие EverRail разворачивается в мире, пережившем глобальное похолодание. Игрокам предстоит управлять огромным поездом, который мчится через бескрайние замёрзшие пустоши. По сути, состав становится последним убежищем для выживших, поэтому его движение нельзя останавливать надолго — иначе экипаж рискует погибнуть от холода и нехватки ресурсов.

Однако поддерживать поезд в рабочем состоянии непросто. Чтобы добывать топливо, еду и материалы, игрокам приходится покидать безопасные вагоны и исследовать заброшенные базы, бункеры и станции. В кооперативе до четырёх человек можно отправляться в вылазки, используя самодельное снаряжение и разведывательные планеры.

Но многие места оказываются не такими уж пустыми. Во время экспедиций игроки сталкиваются с вооружёнными противниками, из-за чего каждая вылазка превращается в рискованную операцию. Нужно решать, стоит ли покидать поезд ради ресурсов или продолжать движение с тем, что уже есть.

Ранний доступ EverRail стартует 23 апреля 2026 года в Steam. Точная дата выхода полной версии игры пока не объявлена.