Студия YesNinja Games представила ранний геймплейный трейлер Everrest — изометрического экшен-рогалика с пиксельной графикой, действие которого разворачивается в загадочном мире сновидений, покинуть который окажется непросто.

Игрокам предстоит исследовать сюрреалистические локации, сражаться с многочисленными противниками и постепенно погружаться в пугающую атмосферу этого необычного мира. Чтобы пробудиться и вырваться из кошмара, главному герою придётся столкнуться с воплощениями страхов.

Представленный трейлер позволяет оценить раннюю версию игрового процесса, боевую систему и визуальный стиль проекта. Разработчики делают ставку на сочетание динамичных изометрических сражений, пиксельной эстетики и тревожной атмосферы, в которой стирается грань между сновидением и кошмаром.