Представлен дебютный трейлер EverSiege: Untold Ages - стратегии с элементами roguelite и tower defense

На PC Gaming Summer Showcase 2025 разработчик Tindalos Interactive представил EverSiege: Untold Ages — оригинальную смесь стратегии, экшена, roguelite и tower defense. В центре сюжета — борьба с могущественным Злым Мастером, победить которого можно лишь... отправившись в прошлое.

Игроки возьмут на себя роль одного из трёх героев, пытающихся защитить древнюю крепость — Бастион. Чтобы удержать оборону, предстоит не только выстраивать защитные сооружения и грамотно управлять ресурсами, но и лично участвовать в сражениях за её пределами, собирая снаряжение и усиливая персонажа.

Главная особенность EverSiege: Untold Ages — путешествия во времени. Каждый "прыжок" в прошлое представляет собой новый виток прохождения с уникальными условиями и версиями главного антагониста. Таким образом, каждое сражение становится частью большого цикла, приближающего игроков к окончательной победе над Злым Мастером.

EverSiege: Untold Ages выйдет на ПК в раннем доступе. В ближайшее время ожидается старт тестирования, который позволит ближе познакомиться с необычным миксом жанров.