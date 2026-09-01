EVERSPACE 2 получила финальное техническое обновление с официальной поддержкой Steam Deck

Студия ROCKFISH Games выпустила финальное запланированное техническое обновление для космической ролевой игры EVERSPACE 2, которое одновременно вышло на PC, PlayStation и Xbox. Релиз патча подвел черту под восьмилетним циклом разработки проекта, а главным его достижением стало официальное присвоение игре статуса Steam Deck Verified.

Ключевым барьером на пути к полной верификации на портативном устройстве от Valve долгое время оставалась плохая читаемость текста. В рамках работы над недавним релизом EVERSPACE 2 Galactic Edition для Nintendo Switch 2 разработчики совместно со студией портирования Engine Software переработали масштаб интерфейса и увеличили шрифты, после чего перенесли эти изменения на портативные PC. Заодно патч привнес точечные оптимизации производительности для консоли Xbox Series S.

Для пользователей персональных компьютеров в магазинах Steam, GOG и Microsoft Store разработчики кардинально обновили библиотеки масштабирования изображения. В игру интегрировали DLSS версии 4.5.0, FSR версии 4.1.1 с возможностью отката до 3.1.5 на не поддерживаемых видеокартах, а также XeSS версии 2.0.2. Кроме того, авторы исправили давнюю проблему на Windows и macOS, из-за которой игра наотрез отказывалась распознавать любые геймпады после подключения первого контроллера.

Обновление также устранило ряд застарелых игровых ошибок. Разработчики исправили застревание крупных боссов разломов внутри астероидов, починили неуязвимость ракетных шахт в локации завода Альфа Драко и убрали сбои в цепочках побочных заданий. Для дополнения Wrath of the Ancients добавили возможность пропускать ментальные битвы через меню паузы, а также устранили вылеты при переходе границ опасных зон.

Как заявил генеральный директор и сооснователь ROCKFISH Games Михаэль Шаде, этот технический патч завершает восьмилетнее путешествие студии с проектом EVERSPACE 2, в котором команда воплотила свое видение космосима с открытым миром. Глава компании подчеркнул, что за исключением возможных экстренных хотфиксов это обновление станет для игры последним, поскольку авторы полностью переключают внимание на будущее серии.

Команда разработчиков уже занята созданием следующей номерной части в этой космической вселенной. На разработку нового неанонсированного проекта студия ROCKFISH Games недавно получила грант в размере 8 млн евро от правительства Германии.