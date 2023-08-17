Everspace 2 вышла на Xbox Series X|S в гораздо худшем техническом состоянии, чем на PS5 - разработчики уже готовят патч ©

Everspace 2 поступила в продажу на PS5 и Xbox Series X|S. Игра должна была стать одним из главных событий августа в рамках Xbox Game Pass, но, к сожалению, пока из этого мало что получилось.

Everspace 2 на Xbox Series X|S вышла в гораздо худшем состоянии, чем на PS5. Фактически с первых же мгновений после запуска игры на Xbox Series X|S наблюдаются замирания, которые происходят каждые десять-двадцать секунд. Многие пользователи Reddit называют Everspace 2 неиграбельной игрой в ее нынешнем виде.

Разработчики поспешили ответить на критику технического состояния Everspace 2 на Xbox Series X|S. Представитель Rockfish Games написал, что все разработчики очень сожалеют о сложившейся ситуации, которая не была учтена на этапе производства, потому что... такой проблемы не существовало на консолях dev kit.

В дальнейшем сообщении разработчики написали, что патч уже совсем близко. Возможно, патч будет опубликован уже сегодня или завтра.

Наша команда нашла потенциальную причину проблемы. Мы надеемся, что сможем передать файлы для сертификации в четверг. Мы держим пальцы скрещенными. Наши друзья из Microsoft придают этому вопросу первостепенное значение. Похоже, что ваши выходные в космосе все-таки состоятся.