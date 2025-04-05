Everspace 2: Wrath of the Ancients выходит 12 мая и откроет врата в новые звездные системы

Компания ROCKFISH Games объявила, что масштабное дополнение Wrath of the Ancients к научно-фантастическому экшену Everspace 2 выйдет уже 12 мая по цене $29,99 / €29,99 / £24,99 / ¥3,900. Дополнение продолжит сюжет оригинальной игры и откроет перед игроками совершенно новые космические горизонты.

По словам генерального директора ROCKFISH Games Майкла Шейда, это дополнение воплощает мечты сообщества: «Новые локации, мощные враги, свежий корабль и уникальное снаряжение — мы вложили душу в этот контент и с нетерпением ждем реакции фанатов».

Wrath of the Ancients продолжит историю после финала Everspace 2. Неизвестные нападения уничтожают колонии людей, дестабилизируя хрупкий мир между человечеством и расой Оккар. Игроки отправятся на родные миры Оккара, чтобы раскрыть тайну новой угрозы, пока галактика не погрузилась в новую войну.

Дополнение добавит четыре новые звездные системы, включая Этон и системы Оккара, сотни тайн, побочные задания, врагов и уникальное оружие.

Everspace 2 уже доступна на PC, Xbox Series и PlayStation 5.